Королеву «палёнки» лишили 4000 литров выпивки в Башкирии

Однако, преступную схему пресекли сотрудники правоохранительных органов. Во время контрольной закупки было изъято около 400 бутылок контрафактного алкоголя на сумму более 100 тысяч рублей. Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и штрафом в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил уничтожить изъятые 4000 литров контрафактной продукции.