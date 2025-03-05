Королеву «палёнки» лишили 4000 литров выпивки в Башкирии

Posted 5 марта, 05:36
Published 5 марта, 05:36
Modified 5 марта, 09:09
Updated 5 марта, 09:09
Кумертауский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, признанной виновной в незаконном обороте алкогольной продукции. Женщина призналась, что с декабря 2023 года по февраль 2024 года приобретала спиртосодержащую жидкость у неизвестного поставщика. Общая сумма покупок потянула на сумму 2,5 миллиона рублей. Хранила «королева палёнки» свой товар в гараже собственного дома. Затем, разбавляя спирт водой, она разливала его в стеклянные бутылки, готовя к продаже.
Однако, преступную схему пресекли сотрудники правоохранительных органов. Во время контрольной закупки было изъято около 400 бутылок контрафактного алкоголя на сумму более 100 тысяч рублей. Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и штрафом в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил уничтожить изъятые 4000 литров контрафактной продукции.
Как ранее сообщал Mkset, житель Уфы решил быстро разбогатеть, но его авантюра с массовой скупкой сим-карт привела его прямиком на скамью подсудимых.