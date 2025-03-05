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Posted 5 марта, 16:47

Published 5 марта, 16:47

Modified 5 марта, 18:07

Updated 5 марта, 18:07

Житель Башкирии погиб на закрытой трассе

«Китаец» столкнулся с «Ладой» под Благовещенском: есть погибший

5 марта 2025, 16:47
Фото: МЧС, ГАИ РБ.

Житель Башкирии погиб на закрытой трассе

Трагедия на дороге произошла в Благовещенском районе Башкортостана, сообщают оперативные службы региона в среду, 5 марта.

На трассе Уфа — Янаул вечером в среду, 5 марта, «лоб в лоб» столкнулись две легковушки — отечественная «Гранта» и Chery Tiggo. По данным ГАИ Республики Башкортостан, именно «Лада» выехала на встречную полосу и врезалась в китайский автомобиль.

Видео: МЧС, ГАИ РБ.

В результате аварии погибла 30-летняя пассажирка «Чери». Медики пытались реанимировать женщину, но безуспешно. Травмы получили также ехавшие в «Ладе» — один пассажир и водитель. Их увезли в больницу.

Фото: МЧС, ГАИ РБ
Метель нарушила движение в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что трассу Уфа — Янаул в Благовещенском районе временно перекрыли из-за усилившейся в регионе метели.

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