«Китаец» столкнулся с «Ладой» под Благовещенском: есть погибший

Posted 5 марта, 16:47
Published 5 марта, 16:47
Modified 5 марта, 18:07
Updated 5 марта, 18:07
На трассе Уфа — Янаул вечером в среду, 5 марта, «лоб в лоб» столкнулись две легковушки — отечественная «Гранта» и Chery Tiggo. По данным ГАИ Республики Башкортостан, именно «Лада» выехала на встречную полосу и врезалась в китайский автомобиль.
В результате аварии погибла 30-летняя пассажирка «Чери». Медики пытались реанимировать женщину, но безуспешно. Травмы получили также ехавшие в «Ладе» — один пассажир и водитель. Их увезли в больницу.
Ранее Mkset сообщал о том, что трассу Уфа — Янаул в Благовещенском районе временно перекрыли из-за усилившейся в регионе метели.