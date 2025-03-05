«Китаец» столкнулся с «Ладой» под Благовещенском: есть погибший

На трассе Уфа — Янаул вечером в среду, 5 марта, «лоб в лоб» столкнулись две легковушки — отечественная «Гранта» и Chery Tiggo. По данным ГАИ Республики Башкортостан, именно «Лада» выехала на встречную полосу и врезалась в китайский автомобиль.