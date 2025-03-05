Календарь садовода и огородника на март 2025

Весна приносит тепло и пробуждает природу к жизни. В марте у дачников и садоводов начинается горячая пора: рассада, обрезка, подкормки и подготовка почвы. Месяц полон забот, но каждая из них приносит радость от предвкушения плодов труда. Мы расскажем, как организовать работы так, чтобы ваш сад и огород порадовали результатами.