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Posted 5 марта, 11:30

Published 5 марта, 11:30

Modified 6 марта, 12:21

Updated 6 марта, 12:21

Календарь садовода и огородника на март 2025

Календарь садовода и огородника на март 2025

5 марта 2025, 11:30
Фото: 1MI. Календарь садовода и огородника на март 2025
Март — это не просто первый месяц весны, это начало нового садового сезона. Как правильно подготовиться к работам в саду и огороде, чтобы обеспечить богатый урожай?

Весна приносит тепло и пробуждает природу к жизни. В марте у дачников и садоводов начинается горячая пора: рассада, обрезка, подкормки и подготовка почвы. Месяц полон забот, но каждая из них приносит радость от предвкушения плодов труда. Мы расскажем, как организовать работы так, чтобы ваш сад и огород порадовали результатами.

Подготовка к сезону

Март — время активных действий. Именно сейчас закладывается основа для будущего урожая.

— Главное в этот период — правильно оценить состояние растений после зимы и грамотно распределить нагрузки на почву и культуру, — подчеркивает Николай Владимирович Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук и старший научный сотрудник ФНЦ им. И. В. Мичурина.

Одной из первоочередных задач является санитарная обрезка деревьев и кустарников. Важно удалить сухие, поврежденные и растущие внутрь ветви. Это улучшит вентиляцию и освещенность кроны, что значительно снизит риск заболеваний.

В марте также проводят побелку стволов, чтобы защитить их от солнечных ожогов и пробуждающихся вредителей.

— Для побелки лучше использовать составы с добавлением медного купороса — это одновременно защитит кору и продезинфицирует её, — советует эксперт.
  • Тип работ: обрезка кустарников и деревьев. Даты: 3, 6, 7, 11, 14, 29 марта.
  • Тип работ: побелка стволов. Дата: 25 марта.
Подготовка к сезону
Подготовка к сезону. Фото: 1MI

Рассада — время сеять и выращивать

Подготовка рассады — ключевой этап мартовских работ. Сроки посева зависят от региона и планируемых условий выращивания. Например, перец и баклажаны в средней полосе начинают сеять в первой декаде марта. Эти культуры лучше сразу высаживать в отдельные горшочки, так как их корневая система плохо переносит пересадки.

Томаты высевают ближе к середине месяца. Для тепличных условий в Сибири и на Дальнем Востоке подойдут более поздние сроки. :

— Рассаду томатов лучше выращивать без пикировки. Это позволяет растениям быть более выносливыми и быстрее адаптироваться к пересадке в грунт, — отмечает Николай Владимирович.
  • Тип работ: Посев перца и баклажанов. Даты: с 1 по 12 марта.
  • Тип работ: Посев томатов. Даты: с 15 по 31 марта.
  • Тип работ: Посев капусты (белокочанной, цветной, пекинской). Даты: с 10 по 20 марта.

Уход за почвой и борьба с вредителями

В марте садоводы уделяют внимание подготовке почвы. Грядки очищают от остатков растительности, перекапывают и мульчируют. В теплицах проводят обеззараживание грунта с помощью специальных препаратов, таких как «Фитоспорин». Это снижает риск появления грибковых заболеваний, включая фитофтороз.

Для борьбы с вредителями, зимующими в почве, применяют простую, но эффективную методику: обработку паром или горячей водой. Этот метод безопасен для растений и экологичен.

  • Тип работ: Подготовка грядок к посадке. Даты: 2, 3, 11, 16, 20, 24, 26, 29, 30, 31 марта.
  • Тип работ: Обработка рассады и теплиц от вредителей и болезней. Даты: 2, 4, 5, 14, 20, 25, 31 марта.
Рассада — время сеять и выращивать
Рассада — время сеять и выращивать. Фото: Изображение Midjourney

Цветы и декоративные растения

Март — отличное время для посева многих цветов. Например, примулы, бархатцы и петунии сеют на рассаду уже в первой половине месяца. Для многолетников, таких как дельфиниумы и рудбекии, подойдут более поздние сроки.

Также в марте проводят пересадку комнатных растений. Это особенно актуально для культур, которые начали активно расти с увеличением светового дня. Гардения жасминовидная, например, нуждается в регулярной пересадке с использованием фитогормонов для стимуляции роста корней.

  • Тип работ: пикировка рассады цветов и высадка на клумбу. Даты: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 30 марта.
  • Тип работ: пересадка комнатных растений. Даты: 5, 9, 10, 13, 31 марта.
  • Тип работ: подкормка и полив цветов. Даты: 4, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 22, 31 марта.

Пример планирования работ

Рассмотрим, как можно распределить работы на март. В начале месяца займитесь посевом перца и баклажанов. Эти культуры требуют больше времени для прорастания. Средина месяца подходит для томатов, а к концу можно начать посев капусты.

Для сада проведите обрезку деревьев и кустарников в первые тёплые дни, а затем побелите стволы. После этого займитесь обработкой почвы и внесением удобрений.

— Календарь садовода на март 2025 года полон важных работ, от которых зависит будущий урожай. Грамотное планирование, учёт погодных условий и внимание к деталям помогут вам справиться с задачами и подготовить сад и огород к сезону, — говорит Николай Владимирович Хромов.

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