Календарь садовода и огородника на март 2025

Posted 5 марта, 11:30
Published 5 марта, 11:30
Modified 6 марта, 12:21
Updated 6 марта, 12:21
Весна приносит тепло и пробуждает природу к жизни. В марте у дачников и садоводов начинается горячая пора: рассада, обрезка, подкормки и подготовка почвы. Месяц полон забот, но каждая из них приносит радость от предвкушения плодов труда. Мы расскажем, как организовать работы так, чтобы ваш сад и огород порадовали результатами.
Март — время активных действий. Именно сейчас закладывается основа для будущего урожая.
— Главное в этот период — правильно оценить состояние растений после зимы и грамотно распределить нагрузки на почву и культуру, — подчеркивает Николай Владимирович Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук и старший научный сотрудник ФНЦ им. И. В. Мичурина.
Одной из первоочередных задач является санитарная обрезка деревьев и кустарников. Важно удалить сухие, поврежденные и растущие внутрь ветви. Это улучшит вентиляцию и освещенность кроны, что значительно снизит риск заболеваний.
В марте также проводят побелку стволов, чтобы защитить их от солнечных ожогов и пробуждающихся вредителей.
— Для побелки лучше использовать составы с добавлением медного купороса — это одновременно защитит кору и продезинфицирует её, — советует эксперт.
Подготовка рассады — ключевой этап мартовских работ. Сроки посева зависят от региона и планируемых условий выращивания. Например, перец и баклажаны в средней полосе начинают сеять в первой декаде марта. Эти культуры лучше сразу высаживать в отдельные горшочки, так как их корневая система плохо переносит пересадки.
Томаты высевают ближе к середине месяца. Для тепличных условий в Сибири и на Дальнем Востоке подойдут более поздние сроки. :
— Рассаду томатов лучше выращивать без пикировки. Это позволяет растениям быть более выносливыми и быстрее адаптироваться к пересадке в грунт, — отмечает Николай Владимирович.
В марте садоводы уделяют внимание подготовке почвы. Грядки очищают от остатков растительности, перекапывают и мульчируют. В теплицах проводят обеззараживание грунта с помощью специальных препаратов, таких как «Фитоспорин». Это снижает риск появления грибковых заболеваний, включая фитофтороз.
Для борьбы с вредителями, зимующими в почве, применяют простую, но эффективную методику: обработку паром или горячей водой. Этот метод безопасен для растений и экологичен.
Март — отличное время для посева многих цветов. Например, примулы, бархатцы и петунии сеют на рассаду уже в первой половине месяца. Для многолетников, таких как дельфиниумы и рудбекии, подойдут более поздние сроки.
Также в марте проводят пересадку комнатных растений. Это особенно актуально для культур, которые начали активно расти с увеличением светового дня. Гардения жасминовидная, например, нуждается в регулярной пересадке с использованием фитогормонов для стимуляции роста корней.
Рассмотрим, как можно распределить работы на март. В начале месяца займитесь посевом перца и баклажанов. Эти культуры требуют больше времени для прорастания. Средина месяца подходит для томатов, а к концу можно начать посев капусты.
Для сада проведите обрезку деревьев и кустарников в первые тёплые дни, а затем побелите стволы. После этого займитесь обработкой почвы и внесением удобрений.
— Календарь садовода на март 2025 года полон важных работ, от которых зависит будущий урожай. Грамотное планирование, учёт погодных условий и внимание к деталям помогут вам справиться с задачами и подготовить сад и огород к сезону, — говорит Николай Владимирович Хромов.
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