Как сделать балкон цветущим оазисом: советы агронома и лучшие цветы для дома

Лето все ближе, и сейчас самое подходящее время задуматься о том, чтобы украсить свой дом или балкон яркими цветами. Многие однолетние растения прекрасно чувствуют себя в горшках, кашпо и коробах, создавая уютный уголок природы даже в городской квартире. А чтобы цветы радовали своим пышным видом всё лето, нужно грамотно подойти к выбору растений и их выращиванию. Делимся рекомендациями экспертов и рассказываем о самых популярных видах.