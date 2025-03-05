Как сделать балкон цветущим оазисом: советы агронома и лучшие цветы для дома

Posted 5 марта, 09:36
Published 5 марта, 09:36
Modified 5 марта, 09:38
Updated 5 марта, 09:38
Лето все ближе, и сейчас самое подходящее время задуматься о том, чтобы украсить свой дом или балкон яркими цветами. Многие однолетние растения прекрасно чувствуют себя в горшках, кашпо и коробах, создавая уютный уголок природы даже в городской квартире. А чтобы цветы радовали своим пышным видом всё лето, нужно грамотно подойти к выбору растений и их выращиванию. Делимся рекомендациями экспертов и рассказываем о самых популярных видах.
Петуния заслуженно занимает первые места в рейтингах самых любимых цветов для украшения городских улиц и балконов. Её пышное и продолжительное цветение способно украсить любое пространство. Однако уход за этим растением требует внимания, особенно на ранних стадиях.
— Это мелкосемянная культура, поэтому семена нужно сеять поверхностно, не заглубляя их в грунт. Пикировку проводят, когда появляются два настоящих листа. Главное — не допускать пересыхания грунта и регулярно опрыскивать рассаду, — объясняет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук рассказала в интервью «Новосибирск онлайн».
Петуния начинает цвести уже через два месяца после посева. Она отлично переносит солнечные лучи и хорошо чувствует себя в просторных кашпо.
Если хочется чего-то необычного, стоит обратить внимание на эустому. Этот цветок напоминает изящный колокольчик и часто используется в свадебных букетах. Для балконного выращивания подойдут карликовые гибриды, такие как «Сапфир», которые достигают высоты 20–25 см.
Эустома зацветает на 15–20 неделе после посева, так что важно запастись терпением. Чтобы вырастить этот цветок, необходимо обеспечить регулярный полив и избегать пересушивания почвы.
Цветок, который покоряет своим сладким ароматом и способностью образовывать плотные зелёные ковры с мелкими цветами. Растение холодостойкое и способно выдерживать температуру почвы до +18°C.
— Посев должен быть поверхностным, без заглубления семян. Для продолжительного цветения достаточно удалять старые побеги, — рекомендует агроном.
Эти растения часто путают, но у каждого есть свои особенности. Герань — многолетник с умеренным цветением, а пеларгония радует обилием ярких цветов и чаще выращивается как однолетник. Оба цветка подходят для затенённых мест и не требуют сложного ухода.
— Семена этих растений слегка присыпают грунтом, который должен быть питательным и рыхлым, — отмечает эксперт.
Бальзамин, или «огонёк», идеально подходит для украшения балконов. Его компактные кустики с небольшими цветами способны цвести до осени. Однако стоит учесть, что растение может вырасти до 40 см, поэтому кашпо должно быть достаточно глубоким.
Глубина посева семян составляет 3–5 мм. При температуре выше +18°C первые всходы появляются уже через две недели.
Эти низкорослые цветы подходят как для балконов, так и для открытых клумб. Маргаритки и виолу можно сеять в марте–апреле, слегка присыпая семена грунтом. Важно вовремя увлажнять почву и проводить пикировку на стадии 3–4 настоящих листьев.
Эти яркие и неприхотливые цветы известны своим терпким ароматом и разнообразием сортов. Бархатцы легко выращивать, а их семена быстро всходят.
— Главное — посеять семена на глубину около сантиметра, чтобы не было выноса околоплодника, — говорит Людмила Шубина. — Особенно популярны белые сорта, такие как «Эскимо» и «Ванилла».
Бегония — это идеальный выбор для тенистых уголков балкона. Её яркие цветы украшают любое пространство, а компактные кусты (до 30 см в высоту) не занимают много места. Семена нужно сеять поверхностно, а первые пикировки проводить при появлении 3–4 листьев.
— Бегонии не любят прямые солнечные лучи и предпочитают температуру выше +20°C, — делится советом агроном.
Создать на балконе настоящий цветущий сад под силу каждому, если правильно выбрать растения и обеспечить им минимальный уход. Петуния, эустома, бархатцы, алиссум, бегония и другие цветы не только радуют глаз, но и создают атмосферу уюта. Подготовку к летнему сезону стоит начинать уже сейчас, чтобы к тёплым дням ваш балкон превратился в настоящий оазис.
— Чтобы добиться обильного цветения, важно соблюдать основные правила: использовать качественный грунт, правильно пикировать рассаду и не забывать про полив, — подытожила Людмила Шубина.
Ранее эксперты рассказали, как вырастить идеальные петунии.