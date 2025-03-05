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Posted 4 марта, 23:25

Published 4 марта, 23:25

Modified 4 марта, 23:27

Updated 4 марта, 23:27

Как правильно обрезать малину весной: нужно успеть сделать 2 важнейших действия

Как правильно обрезать малину весной: нужно успеть сделать 2 важнейших действия

4 марта 2025, 23:25
Фото: Изображение Midjourney. Как правильно обрезать малину весной: нужно успеть сделать 2 важнейших действия
Весенний уход за малиной — основа для богатого урожая. Чтобы кусты радовали крупными и сочными ягодами, важно провести две ключевые процедуры: обрезку и прореживание. Эти действия помогают растению направить силы на плодоношение и развитие здоровых побегов.

Без должного ухода малина начинает плодоносить только на верхушках, оставляя большую часть побегов бесполезной. Обрезка решает эту проблему, позволяя:

  • Увеличить размер ягод.
  • Улучшить внешний вид куста и упростить сбор урожая.
  • Защитить растение от болезней и загущения.

Как отмечают эксперты с YouTube-канала «Чудесный огород Натальи», обрезка способствует кустистости. Это делает растение более продуктивным, так как ягоды появляются по всей длине побега, а не только на верхушках.

Когда и как обрезать вершки малины?

Весна — идеальное время для обрезки. Проводить её следует за 1–2 недели до распускания почек. Это помогает избежать перерасхода ресурсов растения и стимулирует его рост.

Основные шаги:

  1. Подготовьте инструменты: используйте острый секатор или ножницы. Перед началом работы обработайте их спиртом, чтобы избежать заражения.
  2. Определите высоту: побеги укорачивают до 160 см. Если они уже достигли этой высоты, удалите 10–15 см вершков.
  3. Обрежьте побеги: делайте ровные срезы, чтобы предотвратить травмирование растения.
— Проведение обрезки весной — это проверенный способ улучшить урожайность. Кусты начинают давать ягоды равномерно по всей длине побегов», — отмечает Наталья, блогер и садовод.
Когда и как обрезать вершки малины?
Когда и как обрезать вершки малины?. Фото: 1MI

Прореживание малины: зачем это нужно?

Прореживание помогает предотвратить загущение кустов, улучшить вентиляцию и освещенность. Это значительно снижает риск заболеваний, таких как корневая гниль.

Правила прореживания:

  1. Оставляйте сильные побеги: на каждом метре рядка достаточно оставить 8–12 стеблей.
  2. Удаляйте слабые и поврежденные стебли: они только забирают ресурсы у растения, но не приносят плодов.
  3. Создавайте простор для роста. избавляйтесь от побегов, растущих внутрь куста, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.
— На каждый квадратный метр нужно оставлять не более десятка побегов. Это оптимально для получения крупного и качественного урожая», — поясняет специалист.

Дополнительные советы по уходу за малиной

Весенний уход не ограничивается обрезкой и прореживанием. Чтобы обеспечить растениям комфортные условия для роста, выполняйте следующие рекомендации:

  • Подкормите кусты: весной лучше всего подходят азотные удобрения для стимулирования роста. Вносите подкормки через 2 недели после обрезки.
  • Мульчируйте почву: слой мульчи из соломы или опилок сохраняет влагу и защищает корни от перепадов температур.
  • Подготовьте опоры: если малина растет на шпалерах, весной проверьте их состояние и обновите при необходимости.

Ошибки, которых стоит избегать

  1. Слишком ранняя обрезка: ранние морозы могут повредить свежие срезы, ослабляя кусты.
  2. Пренебрежение прореживанием: густые посадки снижают качество и количество урожая.
  3. Чрезмерное укорачивание: если оставить побеги слишком короткими, это негативно скажется на плодоношении.

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