Как правильно обрезать малину весной: нужно успеть сделать 2 важнейших действия

Без должного ухода малина начинает плодоносить только на верхушках, оставляя большую часть побегов бесполезной. Обрезка решает эту проблему, позволяя:
- Увеличить размер ягод.
- Улучшить внешний вид куста и упростить сбор урожая.
- Защитить растение от болезней и загущения.
Как отмечают эксперты с YouTube-канала «Чудесный огород Натальи», обрезка способствует кустистости. Это делает растение более продуктивным, так как ягоды появляются по всей длине побега, а не только на верхушках.
Когда и как обрезать вершки малины?
Весна — идеальное время для обрезки. Проводить её следует за 1–2 недели до распускания почек. Это помогает избежать перерасхода ресурсов растения и стимулирует его рост.
- Подготовьте инструменты: используйте острый секатор или ножницы. Перед началом работы обработайте их спиртом, чтобы избежать заражения.
- Определите высоту: побеги укорачивают до 160 см. Если они уже достигли этой высоты, удалите 10–15 см вершков.
- Обрежьте побеги: делайте ровные срезы, чтобы предотвратить травмирование растения.
— Проведение обрезки весной — это проверенный способ улучшить урожайность. Кусты начинают давать ягоды равномерно по всей длине побегов», — отмечает Наталья, блогер и садовод.
Когда и как обрезать вершки малины?. Фото: 1MI
Прореживание малины: зачем это нужно?
Прореживание помогает предотвратить загущение кустов, улучшить вентиляцию и освещенность. Это значительно снижает риск заболеваний, таких как корневая гниль.
- Оставляйте сильные побеги: на каждом метре рядка достаточно оставить 8–12 стеблей.
- Удаляйте слабые и поврежденные стебли: они только забирают ресурсы у растения, но не приносят плодов.
- Создавайте простор для роста. избавляйтесь от побегов, растущих внутрь куста, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.
— На каждый квадратный метр нужно оставлять не более десятка побегов. Это оптимально для получения крупного и качественного урожая», — поясняет специалист.
Дополнительные советы по уходу за малиной
Весенний уход не ограничивается обрезкой и прореживанием. Чтобы обеспечить растениям комфортные условия для роста, выполняйте следующие рекомендации:
- Подкормите кусты: весной лучше всего подходят азотные удобрения для стимулирования роста. Вносите подкормки через 2 недели после обрезки.
- Мульчируйте почву: слой мульчи из соломы или опилок сохраняет влагу и защищает корни от перепадов температур.
- Подготовьте опоры: если малина растет на шпалерах, весной проверьте их состояние и обновите при необходимости.
Ошибки, которых стоит избегать
- Слишком ранняя обрезка: ранние морозы могут повредить свежие срезы, ослабляя кусты.
- Пренебрежение прореживанием: густые посадки снижают качество и количество урожая.
- Чрезмерное укорачивание: если оставить побеги слишком короткими, это негативно скажется на плодоношении.