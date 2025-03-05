mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 10:30

Published 5 марта, 10:30

Modified 6 марта, 12:20

Updated 6 марта, 12:20

Как навсегда отучить кошку драть мебель: простой метод с гарантией результата

Как навсегда отучить кошку драть мебель: простой метод с гарантией результата

5 марта 2025, 10:30
Фото: 1MI. Как навсегда отучить кошку драть мебель: простой метод с гарантией результата
Многие владельцы кошек сталкиваются с неприятной проблемой: пушистый любимец превращает мягкую мебель в объект своих когтей. Не помогает ни когтеточка, ни укрытия из покрывал? Значит, пора попробовать действенный подход, который навсегда сохранит мебель в целости.

Кошка точит когти вовсе не из вредности. Это естественное поведение, обусловленное биологическими потребностями:

  • Уход за когтями: регулярное стачивание помогает предотвратить врастание когтей.
  • Разминка мышц: после сна животное вытягивает мышцы и укрепляет лапы.
  • Метки запахом: на подушечках лап есть железы, которые оставляют индивидуальный аромат.

Если кошка выбрала диван, значит, для неё он удобен и привлекателен. Главная задача хозяина — сделать мебель непривлекательной и предложить альтернативу.

Как защитить мебель от когтей

1. Сделайте диван непривлекательным

Чтобы отучить кошку от мебели, можно использовать свойства, которые ей не нравятся. Например:

  • Шуршащие материалы: оберните участки дивана фольгой или пищевой плёнкой. Их текстура и звук отпугнут питомца.
  • Резкие запахи: после снятия плёнки обработайте обивку смесью воды с цитрусовым или лавандовым эфирным маслом (несколько капель на стакан воды). Эти ароматы отталкивают кошек.

2. Предложите достойную замену

Кошке нужна альтернатива для заточки когтей. Самый простой вариант — когтеточка или её бюджетная замена.

  • Сделайте когтеточку своими руками: обмотайте джутовой верёвкой картонную коробку или деревянную палку. Это станет удобной площадкой для когтей.
  • Привлеките внимание кошки: посыпьте когтеточку кошачьей мятой или специальным спреем, чтобы сделать её более интересной.
Как защитить мебель от когтей
Как защитить мебель от когтей. Фото: Изображение Midjourney

3. Приучите к новой когтеточке

Для успешного перевоспитания важно показать кошке, как правильно пользоваться новой игрушкой.

  • Когда питомец начинает драть диван, перенесите его к когтеточке.
  • Если кошка начала точить когти в нужном месте, погладьте её, похвалите или дайте лакомство. Положительное подкрепление создаст ассоциацию, что это место — её территория.

4. Игра как средство воспитания

Кошки любят активные игры, особенно с удочкой или мячиками.

  • Играйтесь с питомцем рядом с когтеточкой, чтобы он привык к её наличию.
  • После игры кошке захочется поточить когти — покажите ей нужное место.

5. Используйте дополнительные технологии

Если ни один из методов не помог, можно прибегнуть к современным средствам, например, специальным баллончикам с датчиком движения.

  • Баллончик устанавливают у мебели, и при приближении кошки он выпускает струю воздуха. Это безопасно, но создаёт дискомфорт для питомца. Со временем он перестанет подходить к защищённой зоне.

Отучить кошку портить мебель вполне реально. Для этого важно учитывать её природные инстинкты и предложить альтернативу, которая заменит диван.

Не дышите и моргайте — как наладить контакт с конфликтной кошкой
Узнать подробнее
Читайте также:
Мурчание и любовь: почему кошки обожают, когда мы чешем их подбородок и щекиКак часто нужно играть с кошкой, чтобы она не скучалаОни вас не полюбят — кошки, с которыми непросто ужиться
#Ольга Харина#Кот#Живая природа#Все материалы авторов#Кошки#Кошка#КЦ#Коты#Котенок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика