Грузовик перевернулся на трассе под Уфой

Напомним, сегодня на участке федеральной трассы М5 в Иглинском районе произошло серьёзное столкновение трёх фур. В результате него пострадали два человека. Через некоторое время здесь стала собираться огромная пробка, которая достигла уже десяти километров. В пробке, в основном, стоит грузовой транспорт.