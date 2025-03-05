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Posted 5 марта, 09:35

Published 5 марта, 09:35

Modified 5 марта, 10:19

Updated 5 марта, 10:19

Грузовик перевернулся на трассе под Уфой

Грузовик перевернулся на трассе под Уфой

5 марта 2025, 09:35
Фото: Госавтоинспекция Уфы.
ДТП с участием грузовика произошло на федеральной трассе М5 «Урал» под Уфой, сообщает Госавтоинспекция по столице Республики Башкортостан в среду, 5 марта.

Минувшей ночью 28-летний молодой человек на грузовике «Ситрак C7H» не совладал с управлением возле уфимской деревни Самохваловка, врезался в металлическое ограждение и вылетел с дороги, где грузовая машина опрокинулась. Водитель получил различные травмы и был госпитализирован.

— По дорожно-транспортному происшествию начато расследование, — сообщили в ГАИ Уфы.
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Напомним, сегодня на участке федеральной трассы М5 в Иглинском районе произошло серьёзное столкновение трёх фур. В результате него пострадали два человека. Через некоторое время здесь стала собираться огромная пробка, которая достигла уже десяти километров. В пробке, в основном, стоит грузовой транспорт.

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