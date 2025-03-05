Груды металла: три фуры столкнулись на трассе в Башкирии

Posted 5 марта, 06:01
Published 5 марта, 06:01
Modified 5 марта, 09:14
Updated 5 марта, 09:14
Авария произошла утром в среду, 5 марта, на 1505 километре федеральной трассы М5 «Урал» на территории Башкирии. Предварительно известно, что 41-летний водитель грузовика «Вольво» потерял контроль над управлением и выехал на встречку, где на обочине лоб в лоб столкнулся с автовозом «Мерседес». После этого «Вольво» задел и попутный грузовик «Скания».
В результате аварии 61-летний водитель «Мерседеса» был госпитализирован. Машины, находящиеся на автовозе, получили повреждения. На участке ДТП организовано реверсивное движение.
По данным МЧС по Башкирии, в аварии также пострадал водитель «Вольво».
Ранее сообщалось о ДТП в Республике Башкортостан, произошедшем из-за непогоды.