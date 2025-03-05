Груды металла: три фуры столкнулись на трассе в Башкирии

Авария произошла утром в среду, 5 марта, на 1505 километре федеральной трассы М5 «Урал» на территории Башкирии. Предварительно известно, что 41-летний водитель грузовика «Вольво» потерял контроль над управлением и выехал на встречку, где на обочине лоб в лоб столкнулся с автовозом «Мерседес». После этого «Вольво» задел и попутный грузовик «Скания».