mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 06:01

Published 5 марта, 06:01

Modified 5 марта, 09:14

Updated 5 марта, 09:14

Три грузовика разбились в Башкирии

Груды металла: три фуры столкнулись на трассе в Башкирии

5 марта 2025, 06:01
Фото: МЧС по Башкирии.

Три грузовика разбились в Башкирии

Три фуры столкнулись в Иглинском районе, сообщает и публикует видео последствий ДТП Госавтоинспекция по Республике Башкортостан в среду, 5 марта.

Авария произошла утром в среду, 5 марта, на 1505 километре федеральной трассы М5 «Урал» на территории Башкирии. Предварительно известно, что 41-летний водитель грузовика «Вольво» потерял контроль над управлением и выехал на встречку, где на обочине лоб в лоб столкнулся с автовозом «Мерседес». После этого «Вольво» задел и попутный грузовик «Скания».

Видео: ГАИ РБ

В результате аварии 61-летний водитель «Мерседеса» был госпитализирован. Машины, находящиеся на автовозе, получили повреждения. На участке ДТП организовано реверсивное движение.

По данным МЧС по Башкирии, в аварии также пострадал водитель «Вольво».

Ранее сообщалось о ДТП в Республике Башкортостан, произошедшем из-за непогоды.

Читайте также:
Неизвестный насмерть сбил человека в Башкирии и уехалСтрашное ДТП произошло возле скандальной развязки в УфеИномарка и «ГАЗель» разбились в Башкирии: есть пострадавший
#Дмитрий Саламатин#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ДТП#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Госавтоинспекция#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#М5#Вольво#Фуры#Мерседес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика