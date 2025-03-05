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Posted 5 марта, 11:36

Published 5 марта, 11:36

Modified 5 марта, 18:20

Updated 5 марта, 18:20

Гонки на «Уфимском ожерелье» кончились задержанием

Гонки на «Уфимском ожерелье» кончились задержанием

5 марта 2025, 11:36
Фото: Госавтоинспекция Уфы.
Уфимский любитель быстрой езды на Audi поплатился за свои ночные «покатушки», сообщает в среду, 5 марта, Госавтоинспекция Уфы.

Как рассказали в ГАИ Уфы, сотрудники на постоянной основе мониторят интернет-пространство, и именно так заметили видео с дерзкими маневрами иномарки в районе «Жемчужины Авроры». Молодой человек, находясь за рулем, явно демонстрировал свои «навыки» быстрой езды. Долго скрываться от правосудия ему не удалось. Инспекторы быстро установили личность водителя и задержали его. Им оказался 18-летний местный житель.

При проверке выяснилось, что «Ауди» также не соответствует требованиям безопасности: стекла были затонированы сверх нормы. За это нарушение молодого человека ждет отдельное наказание. Теперь «гонщику» предстоит ответить за целый ряд нарушений ПДД. Он уже отстранен от управления автомобилем и привлечен к административной ответственности.

Видео: Госавтоинспекция Уфы.

Как ранее сообщал Mkset, авария с летальным исходом произошла в Илишевском районе.

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