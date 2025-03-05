Гонки на «Уфимском ожерелье» кончились задержанием

Posted 5 марта, 11:36
Published 5 марта, 11:36
Modified 5 марта, 18:20
Updated 5 марта, 18:20
Как рассказали в ГАИ Уфы, сотрудники на постоянной основе мониторят интернет-пространство, и именно так заметили видео с дерзкими маневрами иномарки в районе «Жемчужины Авроры». Молодой человек, находясь за рулем, явно демонстрировал свои «навыки» быстрой езды. Долго скрываться от правосудия ему не удалось. Инспекторы быстро установили личность водителя и задержали его. Им оказался 18-летний местный житель.
При проверке выяснилось, что «Ауди» также не соответствует требованиям безопасности: стекла были затонированы сверх нормы. За это нарушение молодого человека ждет отдельное наказание. Теперь «гонщику» предстоит ответить за целый ряд нарушений ПДД. Он уже отстранен от управления автомобилем и привлечен к административной ответственности.