Гонки на «Уфимском ожерелье» кончились задержанием

Как рассказали в ГАИ Уфы, сотрудники на постоянной основе мониторят интернет-пространство, и именно так заметили видео с дерзкими маневрами иномарки в районе «Жемчужины Авроры». Молодой человек, находясь за рулем, явно демонстрировал свои «навыки» быстрой езды. Долго скрываться от правосудия ему не удалось. Инспекторы быстро установили личность водителя и задержали его. Им оказался 18-летний местный житель.