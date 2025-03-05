ФСБ показала оперсъемку задержания Казыханова

Posted 5 марта, 14:10
Published 5 марта, 14:10
Modified 5 марта, 18:13
Updated 5 марта, 18:13
Напомним, ранее суд приговорил Руслана Казыханова — бывшего советника главы Башкирии и по совместительству экс-гендиректора региональной Управляющей компании научно-образовательного центра — к четырём годам колонии. По версии следствия, уволенный чиновник похитил из бюджета через махинации с документами ₽18 млн.
Оперативная съёмка силовиков даёт возможность оценить внутреннее убранство квартиры осуждённого и отметить тягу к роскоши. В глаза сразу бросаются премиальный ремонт, камин, неплохой белоснежный диван. Среди зацепок можно отметить и дорогой собачий корм.
Судя по снимкам с обыска, он также хранил дома наличными почти ₽1 млн. На кадрах задержания эта внушительная сумма оказалась под ёлкой. Какой щедрый Дед Мороз оставил под ёлочкой такую заначку — вопрос риторический.