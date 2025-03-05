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Posted 5 марта, 14:10

Published 5 марта, 14:10

Modified 5 марта, 18:13

Updated 5 марта, 18:13

ФСБ показала оперсъемку задержания Казыханова

ФСБ показала оперсъемку задержания Казыханова

5 марта 2025, 14:10
Фото: пресс-служба главы РБ, ФСБ РБ.
Силовики обнародовали кадры обыска в доме осуждённого уфимского учёного, запись пресс-служба ФСБ предоставила Mkset в среду, 5 марта.

Напомним, ранее суд приговорил Руслана Казыханова — бывшего советника главы Башкирии и по совместительству экс-гендиректора региональной Управляющей компании научно-образовательного центра — к четырём годам колонии. По версии следствия, уволенный чиновник похитил из бюджета через махинации с документами ₽18 млн.

Видео: пресс-служба главы РБ, ФСБ.

Оперативная съёмка силовиков даёт возможность оценить внутреннее убранство квартиры осуждённого и отметить тягу к роскоши. В глаза сразу бросаются премиальный ремонт, камин, неплохой белоснежный диван. Среди зацепок можно отметить и дорогой собачий корм.

Судя по снимкам с обыска, он также хранил дома наличными почти ₽1 млн. На кадрах задержания эта внушительная сумма оказалась под ёлкой. Какой щедрый Дед Мороз оставил под ёлочкой такую заначку — вопрос риторический.

Фото: ФСБ РБ
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Ранее Mkset рассказывал о том, сколько в Уфе зарабатывают научные сотрудники.

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