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Posted 5 марта, 07:20

Published 5 марта, 07:20

Modified 5 марта, 08:23

Updated 5 марта, 08:23

Экс-гендиректора «Гугл» в России оставили без роскоши

Экс-гендиректора «Гугл» в России оставили без роскоши

5 марта 2025, 07:20
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС.
Арбитражный суд Москвы принял решение об аресте имущества и автомобилей бывшего гендиректора ООО «Гугл» Юлии Соловьевой, сообщают в среду, 5 марта, «Ведомости».

Компания, признанная банкротом в октябре 2023 года с долгом перед кредиторами в 53,6 млрд рублей, продолжает разбирательства. Сумма арестованного имущества Соловьевой составляет 232,8 млн рублей, а стоимость четырех автомобилей — 13,5 млн рублей. Решение суда принято по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» в рамках дела о банкротстве.

Как поясняет издание, управляющий мотивировал необходимость обеспечительных мер тем, что они позволят сохранить возможность удовлетворения требований кредиторов. Он также попросил суд привлечь к субсидиарной ответственности Соловьеву, а также других бывших руководителей ООО «Гугл». По данным источников, ФНС России также ходатайствовала о принятии обеспечительных мер, указав на факты отчуждения Соловьевой имущества, включая земельный участок, дом и мотоцикл. Суд счел, что арест имущества не нарушает прав собственника и направлен на обеспечение баланса интересов сторон до разрешения спора. Кроме того, стало известно, что апелляционный суд оставил в силе штраф в размере 8 млрд рублей, наложенный на «ГУГЛ ЛЛС».

По мнению экспертов, арест имущества в делах о банкротстве — стандартная практика, особенно когда речь идет о требованиях государственных органов. Юлия Соловьева руководила ООО «Гугл» до 2016 года, а позднее занимала должность управляющего директора компании.

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