Экс-гендиректора «Гугл» в России оставили без роскоши

Как поясняет издание, управляющий мотивировал необходимость обеспечительных мер тем, что они позволят сохранить возможность удовлетворения требований кредиторов. Он также попросил суд привлечь к субсидиарной ответственности Соловьеву, а также других бывших руководителей ООО «Гугл». По данным источников, ФНС России также ходатайствовала о принятии обеспечительных мер, указав на факты отчуждения Соловьевой имущества, включая земельный участок, дом и мотоцикл. Суд счел, что арест имущества не нарушает прав собственника и направлен на обеспечение баланса интересов сторон до разрешения спора. Кроме того, стало известно, что апелляционный суд оставил в силе штраф в размере 8 млрд рублей, наложенный на «ГУГЛ ЛЛС».