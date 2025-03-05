Экс-гендиректора «Гугл» в России оставили без роскоши

Posted 5 марта, 07:20
Published 5 марта, 07:20
Modified 5 марта, 08:23
Updated 5 марта, 08:23
Компания, признанная банкротом в октябре 2023 года с долгом перед кредиторами в 53,6 млрд рублей, продолжает разбирательства. Сумма арестованного имущества Соловьевой составляет 232,8 млн рублей, а стоимость четырех автомобилей — 13,5 млн рублей. Решение суда принято по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» в рамках дела о банкротстве.
Как поясняет издание, управляющий мотивировал необходимость обеспечительных мер тем, что они позволят сохранить возможность удовлетворения требований кредиторов. Он также попросил суд привлечь к субсидиарной ответственности Соловьеву, а также других бывших руководителей ООО «Гугл». По данным источников, ФНС России также ходатайствовала о принятии обеспечительных мер, указав на факты отчуждения Соловьевой имущества, включая земельный участок, дом и мотоцикл. Суд счел, что арест имущества не нарушает прав собственника и направлен на обеспечение баланса интересов сторон до разрешения спора. Кроме того, стало известно, что апелляционный суд оставил в силе штраф в размере 8 млрд рублей, наложенный на «ГУГЛ ЛЛС».
По мнению экспертов, арест имущества в делах о банкротстве — стандартная практика, особенно когда речь идет о требованиях государственных органов. Юлия Соловьева руководила ООО «Гугл» до 2016 года, а позднее занимала должность управляющего директора компании.
Как ранее сообщал Mkset, после скандальных новостей о задержках зарплаты строителям трассы «Казань — Екатеринбург» в Башкирии, дело сдвинулось с мертвой точки.