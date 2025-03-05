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Posted 5 марта, 20:40

Published 5 марта, 20:40

Modified 5 марта, 20:42

Updated 5 марта, 20:42

Две трассы закрыли из-за метели в Башкирии

Две трассы закрыли из-за метели в Башкирии

5 марта 2025, 20:40
Фото: 1MI.
В столице Башкирии прибегли к транспортным ограничениям из-за непогоды, сообщают оперативные службы в четверг, 6 марта.

Так, грузовикам и маршруткам запретили двигаться по трассе Бирск — Тастуба — Сатка с 0 по 144 км, это территории Бирского, Мишкинского и Караидельского района. Легковушки по-прежнему могут ездить по дороге, однако водителям следует соблюдать крайнюю осторожность. Действовать запрет будет до 07:00 четверга, 6 марта, однако может быть продлён.

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Ранее Mkset также сообщал о транспортных ограничениях на трассе Уфа-Янаул, где в вечер введения ограничений произошла авария.

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