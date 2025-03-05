Две трассы закрыли из-за метели в Башкирии

Так, грузовикам и маршруткам запретили двигаться по трассе Бирск — Тастуба — Сатка с 0 по 144 км, это территории Бирского, Мишкинского и Караидельского района. Легковушки по-прежнему могут ездить по дороге, однако водителям следует соблюдать крайнюю осторожность. Действовать запрет будет до 07:00 четверга, 6 марта, однако может быть продлён.