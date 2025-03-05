Депутат Хамзаев назвал спорной инициативу о запрете камер-треног на дорогах

Собеседник издания подчеркнул, что контролировать скоростной режим необходимо для обеспечения безопасности на дорогах. Поэтому к ситуации с камерами-треногами стоит отнестись внимательнее. Парламентарий не уверен в необходимости запрета. Однако, тот факт что обслуживают их частные фирмы, которые получают доход со штрафов, действительно может стать причиной для раздражения. Он пояснил, что при оплате штрафа россияне хотят, чтобы эти деньги получило государство, а не частный предприниматель. Хамзаев предложил вместо запрета таких камер изменить методику работы с ними, чтобы не позволить частным компаниям незаконно собирать деньги с граждан.