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Posted 5 марта, 05:51

Published 5 марта, 05:51

Modified 5 марта, 05:52

Updated 5 марта, 05:52

Депутат Хамзаев назвал спорной инициативу о запрете камер-треног на дорогах

5 марта 2025, 05:51
Парламентарий отметил, что причиной недовольства является тот факт, что обслуживают данные камеры частные компании.

Депутат Государственной Думы Султан Хазаев обсудил с агентством «Ридус» инициативу о запрете передвижных и мобильных комплексов фиксации или камер-треног, выдвинутую вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Парламентарий счел данное предложение весьма спорным.

Ранее вице-спикер Госдумы отметил, что подобные камеры на российских дорогах вызывают у граждан раздражение. Дело в том, что их часто устанавливают в таких местах, где ограничение скоростного режима неочевидно для водителей. Из-за этого автолюбители получают большое количество штрафов, не все из которых оправданы по соображениям безопасности. Он также добавил, что некоторые операторы меняют погрешность измерений у камер, чтобы собрать ещё больше штрафов. Обжалование подобных незаконных постановлений отнимает много времени и сил.

Собеседник издания подчеркнул, что контролировать скоростной режим необходимо для обеспечения безопасности на дорогах. Поэтому к ситуации с камерами-треногами стоит отнестись внимательнее. Парламентарий не уверен в необходимости запрета. Однако, тот факт что обслуживают их частные фирмы, которые получают доход со штрафов, действительно может стать причиной для раздражения. Он пояснил, что при оплате штрафа россияне хотят, чтобы эти деньги получило государство, а не частный предприниматель. Хамзаев предложил вместо запрета таких камер изменить методику работы с ними, чтобы не позволить частным компаниям незаконно собирать деньги с граждан.

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