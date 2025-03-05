Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии

Posted 5 марта, 06:46
Published 5 марта, 06:46
Modified 5 марта, 08:39
Updated 5 марта, 08:39
Авария произошла утром в среду, 5 марта, возле села Старое Барятино. Там столкнулись «Шевроле Нива» и две «Лады Гранты». Одна из них — машина такси.
Специалисты достали пострадавшего водителя из «Нивы», а также помогли ещё троим людям. Все четверо доставлены в медучреждение. По информации врачей, двое пострадавших получили тяжёлые травмы, ещё у двоих — травмы средней степени тяжести.
Ранее сообщалось о страшном тройном дорожно-транспортном происшествии в Иглинском районе Республики Башкортостан. Там столкнулись две фуры и автовоз. В результате аварии пострадали два человека. Теперь на участке федеральной трассы организовано реверсивное движение.