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Posted 5 марта, 06:46

Published 5 марта, 06:46

Modified 5 марта, 08:39

Updated 5 марта, 08:39

Массовое ДТП с такси произошло в Башкирии

Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии

5 марта 2025, 06:46
Фото: МЧС по Башкирии.

Массовое ДТП с такси произошло в Башкирии

Четыре человека пострадали в тройном ДТП в Стерлитамакском районе, сообщает МЧС по Республике Башкортостан в среду, 5 марта.

Авария произошла утром в среду, 5 марта, возле села Старое Барятино. Там столкнулись «Шевроле Нива» и две «Лады Гранты». Одна из них — машина такси.

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Специалисты достали пострадавшего водителя из «Нивы», а также помогли ещё троим людям. Все четверо доставлены в медучреждение. По информации врачей, двое пострадавших получили тяжёлые травмы, ещё у двоих — травмы средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о страшном тройном дорожно-транспортном происшествии в Иглинском районе Республики Башкортостан. Там столкнулись две фуры и автовоз. В результате аварии пострадали два человека. Теперь на участке федеральной трассы организовано реверсивное движение.

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