Бриллианты, романтика и Мальдивы — чего хотят женщины на 8 Марта в Уфе

Большинство мужчин (36%) романтично настроены и хотят провести 8 Марта с любимой женщиной. Но почти треть (32%) оказались одиноки. Семейные посиделки выбирают 22% мужчин, а самые изобретательные (9%) сбегают от праздничной суеты на природу. Женщины также в большинстве своем предпочитают провести этот день с любимым (29%). Семейные посиделки выбирают 18%, а 13% готовы разделить бокал игристого с подругами. А вот 9% устраивают себе день релакса, сочетая шопинг со спа-процедурами. И, к сожалению, 23% и мужчин, и женщин встречают праздник в одиночестве.