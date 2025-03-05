Бриллианты, романтика и Мальдивы — чего хотят женщины на 8 Марта в Уфе

Posted 5 марта, 10:11
Published 5 марта, 10:11
Modified 5 марта, 10:13
Updated 5 марта, 10:13
Мужчины готовят букеты, а женщины мечтают о приключениях: вот краткое содержание праздничных планов в Уфе. Оказывается, желания сильной и прекрасной половин человечества расходятся, как морские волны в шторм. Давайте разберемся, кто с кем планирует отметить этот день и какие подарки предпочитают уфимки.
Большинство мужчин (36%) романтично настроены и хотят провести 8 Марта с любимой женщиной. Но почти треть (32%) оказались одиноки. Семейные посиделки выбирают 22% мужчин, а самые изобретательные (9%) сбегают от праздничной суеты на природу. Женщины также в большинстве своем предпочитают провести этот день с любимым (29%). Семейные посиделки выбирают 18%, а 13% готовы разделить бокал игристого с подругами. А вот 9% устраивают себе день релакса, сочетая шопинг со спа-процедурами. И, к сожалению, 23% и мужчин, и женщин встречают праздник в одиночестве.
Цветы — это классика, и 57% мужчин именно на них и планируют остановиться. Но вот сюрприз: только 47% женщин действительно будут рады букету. Самые самовлюбленные мужчины (16%) считают себя лучшим подарком. А вот женские мечты куда масштабнее. 32% хотят ярких впечатлений: путешествий, романтических свиданий. 22% не отказались бы от ювелирных украшений, 11% прямо намекают на деньги, а самые смелые (7%) мечтают о новой квартире или машине.
Интересно, что пятая часть мужчин (21%) планирует подарить секс, но лишь 9% женщин считают это достойным презентом. В антирейтинге подарков также оказались завтрак в постель (10%) и сертификаты (3%).
Финансовый вопрос тоже играет роль. Как стало известно, 45% мужчин готовы потратить от 1000 до 3000 рублей, 16% — до 5000, а 19% — до 10 000 рублей. Лишь 12% могут позволить себе подарок дороже 50 000 рублей. Женщины же мечтают о более дорогих подарках, 25% хотели бы получить что-то дороже 50 000 рублей, а 18% рассчитывают хотя бы на сумму в диапазоне 20 000—50 000 рублей.
Самое главное для женщин — это забота и внимание (58%). Комплименты и теплые слова нужны 31%, а неожиданные сюрпризы порадуют 20%. И да, 26% не откажутся от финансовой поддержки.
Как стало известно, 40% женщин в ужасе от виртуальных открыток, 35% считают набор из супермаркета с гелем для душа и кремом ужасной банальностью, 25% не любят безликие подарки, а 26% расстраиваются, если подарок куплен в последний момент.
Подарок «для галочки» (28%) — это катастрофа. И никогда не говорите: «Я думал, это не так важно» (18%).
Вывод прост: для идеального 8 Марта нужно внимание, неформальный подход, немного сюрпризов и никаких виртуальных открыток.