Бизнесмен обманул уфимский университет

В 2021 году вуз и вышеуказанная строительная компания заключили контракт на капремонт корпуса университета на сумму свыше ₽9 млн, но подрядчик недовыполнил необходимые работы на ₽1,5 млн. Хотя сказал представителям вуза, что всё хорошо и можно подписывать акты приёмки. На основании документов компании была выплачена вся сумма по договору, и бюджет вуза потерял ₽1,5 млн.