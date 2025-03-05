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Posted 5 марта, 07:08

Published 5 марта, 07:08

Modified 5 марта, 08:20

Updated 5 марта, 08:20

Вуз в Уфе потерял ₽1,5 млн из-за махинаций подрядчика

Бизнесмен обманул уфимский университет

5 марта 2025, 07:08
Фото: 1MI.

Вуз в Уфе потерял ₽1,5 млн из-за махинаций подрядчика

В столице Башкирии директор ООО «Окна Премиум» осуждён за мошенничество при завышении объемов работ по контракту на ремонт Уфимского нефтяного университета, сообщает региональная прокуратура в среду, 5 марта.

В 2021 году вуз и вышеуказанная строительная компания заключили контракт на капремонт корпуса университета на сумму свыше ₽9 млн, но подрядчик недовыполнил необходимые работы на ₽1,5 млн. Хотя сказал представителям вуза, что всё хорошо и можно подписывать акты приёмки. На основании документов компании была выплачена вся сумма по договору, и бюджет вуза потерял ₽1,5 млн.

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На «Фольксваген Тигуан» строительного руководителя был наложен арест. Он признал свою вину и возместил ущерб. Суд назначил ему два с половиной года «условки» с испытательным сроком на полтора года.

Ранее сообщалось о суде над ростовщиками, которые проворачивали жилищные махинации в Уфе.

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