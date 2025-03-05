Бизнесмен обманул уфимский университет

Posted 5 марта, 07:08
Published 5 марта, 07:08
Modified 5 марта, 08:20
Updated 5 марта, 08:20
В 2021 году вуз и вышеуказанная строительная компания заключили контракт на капремонт корпуса университета на сумму свыше ₽9 млн, но подрядчик недовыполнил необходимые работы на ₽1,5 млн. Хотя сказал представителям вуза, что всё хорошо и можно подписывать акты приёмки. На основании документов компании была выплачена вся сумма по договору, и бюджет вуза потерял ₽1,5 млн.
На «Фольксваген Тигуан» строительного руководителя был наложен арест. Он признал свою вину и возместил ущерб. Суд назначил ему два с половиной года «условки» с испытательным сроком на полтора года.
Ранее сообщалось о суде над ростовщиками, которые проворачивали жилищные махинации в Уфе.