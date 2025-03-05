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Posted 5 марта, 11:56

Published 5 марта, 11:56

Modified 5 марта, 18:18

Updated 5 марта, 18:18

В пещеру в Башкирии спустили беспилотник

Беспилотник появился в башкирской пещере

5 марта 2025, 11:56
Фото: Пресс-служба музейного комплекса «Шульган-Таш».

В пещеру в Башкирии спустили беспилотник

В Голубое озеро, являющееся частью подземной системы пещеры Шульган-Таш, спустили беспилотный аппарат, сообщает пресс-служба одноимённого музейного комплекса в Башкирии в среду, 5 марта.

На данный момент исследованная часть пещеры составляет 3 км, но подводные участки остаются неизученными из-за сложности доступа. Специалисты подчеркивают, что для обеспечения безопасности исследований следует использовать автоматические устройства.

Экспедиция в Голубом озере продлится несколько дней. В первый день подводный аппарат преодолел 36 метров по каменному тоннелю и вернулся. Тестовая погрузка выявила сложность маршрута. Он оказался с резкими поворотами и выступающими глыбами. Дрон, подключенный на 200-метровом кабеле к генераторам, может находиться под водой неограниченное время, но требует внимательного управления.

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Разработчик беспилотного дрона — уфимский инженер Ярослав Литвинов, создатель интерактивной части экспозиции «Шульган-Таш». На создание надежного аппарата ему понадобилось восемь месяцев и множество тестов. Основная задача инженера — настройка системы и безопасное прохождение первых метров маршрута.

После успешного погружения планируются дополнительные задачи, включая достижение глубины 100 метров.

Отметим, что беспилотники в Республике Башкортостан также используются для мониторинга нынешнего состояния льда и снега на водоёмах перед предстоящим паводком.

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