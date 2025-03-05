Беспилотник появился в башкирской пещере

Posted 5 марта, 11:56
Published 5 марта, 11:56
Modified 5 марта, 18:18
Updated 5 марта, 18:18
На данный момент исследованная часть пещеры составляет 3 км, но подводные участки остаются неизученными из-за сложности доступа. Специалисты подчеркивают, что для обеспечения безопасности исследований следует использовать автоматические устройства.
Экспедиция в Голубом озере продлится несколько дней. В первый день подводный аппарат преодолел 36 метров по каменному тоннелю и вернулся. Тестовая погрузка выявила сложность маршрута. Он оказался с резкими поворотами и выступающими глыбами. Дрон, подключенный на 200-метровом кабеле к генераторам, может находиться под водой неограниченное время, но требует внимательного управления.
Разработчик беспилотного дрона — уфимский инженер Ярослав Литвинов, создатель интерактивной части экспозиции «Шульган-Таш». На создание надежного аппарата ему понадобилось восемь месяцев и множество тестов. Основная задача инженера — настройка системы и безопасное прохождение первых метров маршрута.
После успешного погружения планируются дополнительные задачи, включая достижение глубины 100 метров.
Отметим, что беспилотники в Республике Башкортостан также используются для мониторинга нынешнего состояния льда и снега на водоёмах перед предстоящим паводком.