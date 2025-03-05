Беспилотник появился в башкирской пещере

Экспедиция в Голубом озере продлится несколько дней. В первый день подводный аппарат преодолел 36 метров по каменному тоннелю и вернулся. Тестовая погрузка выявила сложность маршрута. Он оказался с резкими поворотами и выступающими глыбами. Дрон, подключенный на 200-метровом кабеле к генераторам, может находиться под водой неограниченное время, но требует внимательного управления.