Башкирские бойцы подарили мальчику планшет

Напомним, ранее в Республике растиражировали поступок школьница, отдавшего накопленные им средства на СВО. Сам мальчик изначально копил на планшет, но решил пожертвовать своей мечтой. Вскоре к нему присоединились его одноклассники и друзья — в итоге собрать удалось порядка ₽19 тысяч.