Башкирские бойцы подарили мальчику планшет

Posted 4 марта, 22:18
Published 4 марта, 22:18
Modified 4 марта, 22:20
Updated 4 марта, 22:20
Напомним, ранее в Республике растиражировали поступок школьница, отдавшего накопленные им средства на СВО. Сам мальчик изначально копил на планшет, но решил пожертвовать своей мечтой. Вскоре к нему присоединились его одноклассники и друзья — в итоге собрать удалось порядка ₽19 тысяч.
Чаяния мальчика вскоре всё же решили реализовать неравнодушные. Как рассказал мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов, за это взялся боец с позывным Монах. Военнослужащий приобрёл для ребёнка нужную ему модель планшета и поблагодарил мальчика по видеосвязи за его самоотверженность.