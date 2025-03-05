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Posted 4 марта, 22:18

Published 4 марта, 22:18

Modified 4 марта, 22:20

Updated 4 марта, 22:20

Школьника из Башкирии наградили планшетом за подвиг

Башкирские бойцы подарили мальчику планшет

4 марта 2025, 22:18
Фото: Эмиль Шаймарданов / Telegram.

Школьника из Башкирии наградили планшетом за подвиг

Продолжение получила история с восьмилетним Амиром из Башкирии, пожертвовавшим все свои сбережения на нужды российской армии, выяснил Mkset в среду, 5 марта.

Напомним, ранее в Республике растиражировали поступок школьница, отдавшего накопленные им средства на СВО. Сам мальчик изначально копил на планшет, но решил пожертвовать своей мечтой. Вскоре к нему присоединились его одноклассники и друзья — в итоге собрать удалось порядка ₽19 тысяч.

Главу Башкирии тронула разбитая копилка
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Чаяния мальчика вскоре всё же решили реализовать неравнодушные. Как рассказал мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов, за это взялся боец с позывным Монах. Военнослужащий приобрёл для ребёнка нужную ему модель планшета и поблагодарил мальчика по видеосвязи за его самоотверженность.

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