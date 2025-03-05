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Posted 5 марта, 12:27

Published 5 марта, 12:27

Modified 5 марта, 18:16

Updated 5 марта, 18:16

Башкирия раздаёт бесплатно землю

Башкирия раздаёт бесплатно землю

5 марта 2025, 12:27
Фото: 1MI.
Власти Башкирии решили щедро поделиться землей с теми, кто в ней действительно нуждается, сообщает в среду, 5 марта, Минземимущество РБ.

Министерство земельных и имущественных отношений региона объявило о бесплатной раздаче земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По данным «Ufatime», всего в «земельном банке» — 35 участков, расположенных в живописном Буздякском районе, в селах Буздяк и Старый Буздяк. Площадь каждого участка варьируется от 931 до 1250 квадратных метров.

Кто может стать счастливым обладателем бесплатной земли?

В первую очередь, на щедрый подарок от государства могут рассчитывать граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. К ним относятся:

  • Молодые семьи
  • Многодетные семьи
  • Семьи, воспитывающие детей-инвалидов
  • Участники специальной военной операции

А что, если земля не нужна, а деньги очень даже?

По данным источников, специально для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами предусмотрена альтернатива. Вместо земельного участка они могут получить единовременную денежную выплату в размере ₽250`000.

Уфимцы могут жаловаться на отопление онлайн
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, жители Уфы теперь могут не выходя из дома проверить начисления за отопление и, при необходимости, оперативно сообщить о проблемах.

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