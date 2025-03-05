Башкирия раздаёт бесплатно землю

Министерство земельных и имущественных отношений региона объявило о бесплатной раздаче земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По данным «Ufatime», всего в «земельном банке» — 35 участков, расположенных в живописном Буздякском районе, в селах Буздяк и Старый Буздяк. Площадь каждого участка варьируется от 931 до 1250 квадратных метров.