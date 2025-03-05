Башкирия раздаёт бесплатно землю

Posted 5 марта, 12:27
Published 5 марта, 12:27
Modified 5 марта, 18:16
Updated 5 марта, 18:16
Министерство земельных и имущественных отношений региона объявило о бесплатной раздаче земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По данным «Ufatime», всего в «земельном банке» — 35 участков, расположенных в живописном Буздякском районе, в селах Буздяк и Старый Буздяк. Площадь каждого участка варьируется от 931 до 1250 квадратных метров.
В первую очередь, на щедрый подарок от государства могут рассчитывать граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. К ним относятся:
По данным источников, специально для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами предусмотрена альтернатива. Вместо земельного участка они могут получить единовременную денежную выплату в размере ₽250`000.
Как ранее сообщал Mkset, жители Уфы теперь могут не выходя из дома проверить начисления за отопление и, при необходимости, оперативно сообщить о проблемах.