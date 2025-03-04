Жители Башкирии могут отдохнуть бесплатно

Posted 4 марта, 05:59
Published 4 марта, 05:59
Modified 4 марта, 06:01
Updated 4 марта, 06:01
Не знали, что санаторно-курортное лечение может быть доступно абсолютно бесплатно? Оказывается, в Башкирии целые категории граждан могут получить путевку в санаторий, не потратив ни копейки. По запросу издания UfacityNews.ru, в Соцфонде Башкирии подробно рассказали, кто именно имеет право на такой приятный бонус от государства.
Так кто же эти счастливчики? В список входят люди, чей вклад в историю и благополучие страны неоценим:
В Соцфонде подчеркивают, что бесплатные путевки входят в набор социальных услуг для тех, кто получает ежемесячную денежную выплату. Чтобы претендовать на такую путевку, необходимо иметь медицинские показания (то есть, рекомендации врача) и, конечно же, отсутствие противопоказаний.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе стартовала программа, дающая шанс некоторым семьям получить бесплатный земельный участок под строительство жилья.