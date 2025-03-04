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Posted 4 марта, 05:59

Published 4 марта, 05:59

Modified 4 марта, 06:01

Updated 4 марта, 06:01

Жители Башкирии могут отдохнуть бесплатно

Жители Башкирии могут отдохнуть бесплатно

4 марта 2025, 05:59
Фото: 1MI.
В Башкирии есть шанс отдохнуть без вложений и с большой пользой для здоровья, сообщает во вторник, 4 марта, Соцфонд РБ.

Не знали, что санаторно-курортное лечение может быть доступно абсолютно бесплатно? Оказывается, в Башкирии целые категории граждан могут получить путевку в санаторий, не потратив ни копейки. По запросу издания UfacityNews.ru, в Соцфонде Башкирии подробно рассказали, кто именно имеет право на такой приятный бонус от государства.

Так кто же эти счастливчики? В список входят люди, чей вклад в историю и благополучие страны неоценим:

  • Инвалиды войны и участники Великой Отечественной войны.
  • Труженики тыла, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.
  • Члены семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий.
  • Граждане с инвалидностью, в том числе дети. Санаторно-курортное лечение может значительно улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями.
  • Люди, пострадавшие от радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

В Соцфонде подчеркивают, что бесплатные путевки входят в набор социальных услуг для тех, кто получает ежемесячную денежную выплату. Чтобы претендовать на такую путевку, необходимо иметь медицинские показания (то есть, рекомендации врача) и, конечно же, отсутствие противопоказаний.

Как ранее сообщал Mkset, в регионе стартовала программа, дающая шанс некоторым семьям получить бесплатный земельный участок под строительство жилья.

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