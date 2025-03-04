Жители Башкирии могут отдохнуть бесплатно

Не знали, что санаторно-курортное лечение может быть доступно абсолютно бесплатно? Оказывается, в Башкирии целые категории граждан могут получить путевку в санаторий, не потратив ни копейки. По запросу издания UfacityNews.ru, в Соцфонде Башкирии подробно рассказали, кто именно имеет право на такой приятный бонус от государства.