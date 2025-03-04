Заммэра Москвы Ефимов: На востоке столицы пройдет реконструкция съездов на МКАД

Posted 4 марта, 14:48
Published 4 марта, 14:48
Modified 4 марта, 14:48
Updated 4 марта, 14:48
По информации заместителя мэра, работы охватят съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы, расположенные в районе пересечений МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы. Об этом пишет mos.ru.
Как пояснил Ефимов, проектом предусмотрено строительство и реконструкция 5,5 километра дорог, что включает строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3-го километров, а также работы по обновлению существующих и возведению новых съездов. В данный момент на объекте проводят подготовительные работы. Плановое завершение строительства намечено на август 2026 года, подвел итог заммэра.
Сообщается также, что работы будут вестись в районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский, а также в городском округе Реутов Московской области. Проект нацелен на улучшение транспортного обслуживания этих территорий.
Известно, что в рамках проекта будет проведено строительство съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, организован въезд-выезд с МКАД на улицу Сталеваров, а также соединены и реконструированы улицы Косинская и Реутовская. В Реутове запланировано обновление съезда с МКАД на улицу Победы, где организуют круговое движение транспорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в столице проложили 100 километров дорог, возвели 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.