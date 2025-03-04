Заммэра Москвы Ефимов: На востоке столицы пройдет реконструкция съездов на МКАД

Известно, что в рамках проекта будет проведено строительство съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, организован въезд-выезд с МКАД на улицу Сталеваров, а также соединены и реконструированы улицы Косинская и Реутовская. В Реутове запланировано обновление съезда с МКАД на улицу Победы, где организуют круговое движение транспорта.