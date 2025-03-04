Ян Власов рассказал об участии государства в лечении пациентов со СМА

По ее словам, генная терапия — это не всегда идеальное решение. Намного важнее использовать доступные препараты, которые уже продемонстрировали свою эффективность. Сокращение сроков начала патогенетического лечения является главной задачей. Кузенкова добавила, что для этого необходимо создавать центры по лечению нервно-мышечных заболеваний в регионах. Также она привела конкретный случай, когда двухмесячная пациентка поступила в НЦЗД в крайне тяжелом состоянии и была немедленно переведена в реанимацию. Стабилизировать ее состояние удалось благодаря отечественному препарату нусинерсен, который быстро можно получить благодаря его наличию на территории России. Есть надежда на положительный результат от терапии. Время в этой ситуации является ключевым фактором, и его нельзя терять.