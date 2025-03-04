Ядовитую мглу оценили в Башкирии

Председатель комиссии Ягафар Абдрашитов отметил рост обращений горожан по качеству воздуха — с 1 по 3 марта зафиксировано 345 обращений, в эти дни в городе действовал режим неблагоприятных метеорологических условий. Синоптики сообщали о густой мгле, а передвижная лаборатория выявила превышения определённых веществ в воздухе. Информация об этом была передана в Росприроднадзор.