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Posted 4 марта, 12:45

Published 4 марта, 12:45

Modified 4 марта, 12:50

Updated 4 марта, 12:50

Ядовитую мглу оценили в Башкирии

Ядовитую мглу оценили в Башкирии

4 марта 2025, 12:45
Фото: 1MI.
В администрации башкирского Стерлитамака прошло заседание экологического совета, сообщает пресс-служба муниципалитета во вторник, 4 марта.

Председатель комиссии Ягафар Абдрашитов отметил рост обращений горожан по качеству воздуха — с 1 по 3 марта зафиксировано 345 обращений, в эти дни в городе действовал режим неблагоприятных метеорологических условий. Синоптики сообщали о густой мгле, а передвижная лаборатория выявила превышения определённых веществ в воздухе. Информация об этом была передана в Росприроднадзор.

В Башкирии плюют на экологию
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Представители крупных предприятий заверили, что ежегодно проводят модернизацию и сокращение выбросов. Однако проблема сохраняется и из-за мелких предприятий, а также ситуации с безветренной погодой и выбросами от автотранспорта.

Также на заседании совета обсуждали возможность подключения Стерлитамака к национальному проекту «Чистый воздух», что потребует установки дополнительных станций контроля на границах санитарно-защитных зон. Этот вопрос будет рассмотрен дополнительно.

Ранее сообщалось, что после жалоб жителей Стерлитамака и Салавата на неприятный химический запах в городах специалисты организовали замеры качества воздуха.

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