Ядовитую мглу оценили в Башкирии

Posted 4 марта, 12:45
Published 4 марта, 12:45
Modified 4 марта, 12:50
Updated 4 марта, 12:50
Председатель комиссии Ягафар Абдрашитов отметил рост обращений горожан по качеству воздуха — с 1 по 3 марта зафиксировано 345 обращений, в эти дни в городе действовал режим неблагоприятных метеорологических условий. Синоптики сообщали о густой мгле, а передвижная лаборатория выявила превышения определённых веществ в воздухе. Информация об этом была передана в Росприроднадзор.
Представители крупных предприятий заверили, что ежегодно проводят модернизацию и сокращение выбросов. Однако проблема сохраняется и из-за мелких предприятий, а также ситуации с безветренной погодой и выбросами от автотранспорта.
Также на заседании совета обсуждали возможность подключения Стерлитамака к национальному проекту «Чистый воздух», что потребует установки дополнительных станций контроля на границах санитарно-защитных зон. Этот вопрос будет рассмотрен дополнительно.
Ранее сообщалось, что после жалоб жителей Стерлитамака и Салавата на неприятный химический запах в городах специалисты организовали замеры качества воздуха.