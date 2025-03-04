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Posted 4 марта, 12:36

Published 4 марта, 12:36

Modified 4 марта, 12:51

Updated 4 марта, 12:51

Вымирающие районы назвали в Башкирии

Вымирающие районы назвали в Башкирии

4 марта 2025, 12:36
Фото: 1MI.
В регионе выявлены районы, где население сокращается быстрее всего, сообщают во вторник, 4 марта, данные Башстата.

В 2024 году в Башкирии родилось около 33 тысяч малышей, а ушло из жизни более 51 тысячи человек. Разница ощутимая — минус 18 тысяч жителей. Эта тенденция характерна не только для Башкирии, но и для многих регионов России. В среднем, на каждую тысячу жителей Башкирии приходится 4,5 случая естественной убыли населения. Но есть и позитивные островки: Баймакский и Уфимский районы показали небольшой прирост — 3 и 1,4 человека на тысячу жителей, соответственно.

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А вот где ситуация вызывает серьезные опасения — так это в Краснокамском районе. Там убыль населения достигла аж 14,4 на 1 000 жителей. Не радуют цифры и в Бураевском, Ермекеевском, Бижбулякском, Айргазинском и Федоровском районах, где показатели убыли колеблются в районе 12-13 человек на тысячу.

Как ранее сообщал Mkset, в период с января по ноябрь 2024 года Башкирия приняла 112 506 новых жителей.

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