Вымирающие районы назвали в Башкирии

В 2024 году в Башкирии родилось около 33 тысяч малышей, а ушло из жизни более 51 тысячи человек. Разница ощутимая — минус 18 тысяч жителей. Эта тенденция характерна не только для Башкирии, но и для многих регионов России. В среднем, на каждую тысячу жителей Башкирии приходится 4,5 случая естественной убыли населения. Но есть и позитивные островки: Баймакский и Уфимский районы показали небольшой прирост — 3 и 1,4 человека на тысячу жителей, соответственно.