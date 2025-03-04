ВТБ выяснил, в каких регионах перед праздниками чаще ходят в салоны красоты

Салоны красоты и парикмахерские в феврале были более популярны не только среди женщин, но и среди мужчин. Тем не менее, мужчины на 7% отстают по количеству оплат: в феврале женщины воспользовались услугами более 177 тыс. раз, а мужчины — более 164 тыс. У женщин средний чек выше: 2,5 тыс. рублей против 1,4 тыс. рублей у мужчин.