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Posted 4 марта, 09:53

Published 4 марта, 09:53

Modified 4 марта, 09:55

Updated 4 марта, 09:55

ВТБ выяснил, в каких регионах перед праздниками чаще ходят в салоны красоты

ВТБ выяснил, в каких регионах перед праздниками чаще ходят в салоны красоты

4 марта 2025, 09:53
Фото: 1MI.
Наибольшее количество оплат в парикмахерских и салонах красоты было зафиксировано в феврале в Москве, однако средний чек оказался выше на Кавказе. Суббота стала самым популярным днем для визитов в салоны, а понедельник — наименее популярным.

Пик трат на услуги в парикмахерских и студиях красоты традиционно приходится на выходные. Количество посещений салонов красоты в выходной день в 1,5 раза больше, чем в будни. В феврале средний чек за услуги красоты составил 2,3 тыс. руб. (+17% к показателю 2024 года).

Больше всего услугами в салонах красоты пользовались жители Москвы и Московской области (33% от всего количества посещений), Приволжского федерального округа (12%), Сибирского федерального округа (11%), Уральского федерального округа (9%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%).

Хотя в Северо-Кавказском федеральном округе было зафиксировано наименьшее количество оплат, именно здесь средний чек оказался самым высоким — 3,1 тыс. руб. Москва занимает второе место с чеком 2,8 тыс. руб, а Санкт-Петербург — 2,3 тыс. руб. В Центральном федеральном округе средний чек не превышает 1,5 тыс. рублей.

Салоны красоты и парикмахерские в феврале были более популярны не только среди женщин, но и среди мужчин. Тем не менее, мужчины на 7% отстают по количеству оплат: в феврале женщины воспользовались услугами более 177 тыс. раз, а мужчины — более 164 тыс. У женщин средний чек выше: 2,5 тыс. рублей против 1,4 тыс. рублей у мужчин.

— Наступил период праздников, поэтому неудивительно, что спрос на услуги в салонах красоты увеличился. По нашим данным, количество оплат в таких студиях в феврале выросло практически в 2 раза, а средний чек увеличился на 17% — люди охотно тратят деньги на свою красоту в праздничной суете, — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.
#Андрей Королев#Новости
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