Внутрь нельзя наружу: штрафы за двери в Уфе оценили эксперты

При его нарушении собственник подпадает под ст. 20.4. КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности), которая предполагает наказание как в виде штрафа, так и в виде предупреждения. Вот только изменений в этой части не было с 2022 года, это в конце февраля 2025 года подтвердили и в Госдуме РФ, указав на то, что поправка про увеличение штрафа до ₽15'000 действует уже долгое время.