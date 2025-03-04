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Posted 4 марта, 15:43

Published 4 марта, 15:43

Modified 4 марта, 17:43

Updated 4 марта, 17:43

Штрафы за двери в Уфе оказались фейком

Внутрь нельзя наружу: штрафы за двери в Уфе оценили эксперты

4 марта 2025, 15:43
Фото: 1MI.

Штрафы за двери в Уфе оказались фейком

Россиян будут по-новому штрафовать за «неправильно установленные двери», заявляют федеральные СМИ.

Дверь наружу — прощайте ₽15'000

Ряд изданий и «инсайдерских» Telegram-каналов распространили информацию о том, что в России владельцев квартир будет ждать штраф в ₽15'000 за входные двери, открывающиеся в подъезд. Причём приводится также информация о том, что каралось такое «нарушение» и ранее, только на ₽10'000.

Утверждается, что штраф обоснован правилами пожарными безопасности. В случае эвакуации соседние двери могут мешать друг другу.

Всплывала и информация о праве жильцов жаловаться в суд, если дверь соседа открывается наружу. Якобы в таком порядке можно потребовать у «недобросовестного» владельца квартиры привести всё в соответствие с требованиями закона.

Фото: 1MI

Ждать ли штрафов?

Весть о штрафах за дверь вызывает подозрение уже с самого начала — во многих источниках даже не указано, откуда взята такая информация. Изначально же о новых наказаниях заявил изданию «Аргументы и факты» эксперт по ЖКХ Виктор Федорук. Интервью довольно быстро растиражировалось в соцсетях. Ни на какие нормативные документы при этом ссылок не приводилось.

Многие уфимцы всерьёз запереживали и уже стали выделять бюджет на замену дверей, так как у подавляющего большинства они как раз открываются наружу. Чаще всего, именно такие решения реализуются и в новостройках. В Сети жители башкирской столицы стали активно обсуждать «нововведения».

— У всех дверь открывается наружу, даже во многих старых домах. Это что же теперь, 99% людей оштрафуют?
— Ну вот, а я только дверь новую купил. Теперь менять?
— И правильно делают, что повышают штрафы. Потому что при самовольной переустановке дверей при пожаре могут погибнуть люди.

Так будут ли в итоге штрафовать за «неправильные двери»? На самом деле, не всё так просто. Обратимся к закону.

Фото: 1MI

Интересующие нас нормы прописаны в Своде правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», которые в 2020 году утвердило МЧС. Вот как гласит пункт 4.2.22:

— Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Если бы эти правила были применимы к домам квартир, то владельцам бы пришлось ставить двери, открывающиеся наружу, вопреки появившимся в СМИ заявлениям. Однако свод правил на такие помещения не распространяется. Там перечислены шесть видов помещений, в отношении которых упомянутое предписание не действует. Среди них есть «помещения классов Ф1.3 и Ф1.4» — это и есть жилплощади многоквартирных, а также частных домов.

Таким образом, «новые» штрафы за «неправильные двери» уфимцам и остальным россиянам не грозят.

Однако собственников квартир, как указывают эксперты сферы безопасности, действительно могут заставлять переделывать конструкции, если владелец квартиры переделал дверь и теперь она может помешать эвакуации самого жильца и других людей. Это указано в СНиП 21-01-97.

При его нарушении собственник подпадает под ст. 20.4. КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности), которая предполагает наказание как в виде штрафа, так и в виде предупреждения. Вот только изменений в этой части не было с 2022 года, это в конце февраля 2025 года подтвердили и в Госдуме РФ, указав на то, что поправка про увеличение штрафа до ₽15'000 действует уже долгое время.

В Уфе полностью потушили пожар на нефтезаводе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии оперативные службы назвали предварительную причину крупного пожара на нефтяном заводе.

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