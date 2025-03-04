Вице-премьер Башкирии сходил в кино

Posted 4 марта, 08:39
Published 4 марта, 08:39
Modified 4 марта, 09:08
Updated 4 марта, 09:08
Чиновник поздравил прославленную спортсменку от имени руководителя Республики Башкортостан Радия Хабирова с премьерой картины.
Фильм, по признанию вице-премьера, ему очень понравился и смотрелся на одном дыхании. В широкий прокат в России картина «Роднина» (12+) выйдет в четверг, 6 марта.
— Гордость за страну, восхищение и благодарность нашим великим спортсменам и тренерам!!! — написал Хабибов, пообещав, что придёт на фильм с детьми.
Ранее в кинотеатр заглядывал руководитель региона Радий Хабиров. Это было в середине прошлого месяца. Господин Хабиров тогда посмотрел документальную картину «Пути твои» (16+), снятую в жанре фильма-путешествия.