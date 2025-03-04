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Posted 4 марта, 08:39

Published 4 марта, 08:39

Modified 4 марта, 09:08

Updated 4 марта, 09:08

Вице-премьер Башкирии сходил на «Роднину»

Вице-премьер Башкирии сходил в кино

4 марта 2025, 08:39
Фото: Из соцсетей Руслана Хабибова.

Вице-премьер Башкирии сходил на «Роднину»

Вице-премьер правительства Республики Башкортостан — министр спорта Руслан Хабибов сходил на фильм про историю легендарной фигуристки Ирины Родниной под названием «Роднина» (12+), сообщил он во вторник, 4 марта.

Чиновник поздравил прославленную спортсменку от имени руководителя Республики Башкортостан Радия Хабирова с премьерой картины.

Фильм, по признанию вице-премьера, ему очень понравился и смотрелся на одном дыхании. В широкий прокат в России картина «Роднина» (12+) выйдет в четверг, 6 марта.

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— Гордость за страну, восхищение и благодарность нашим великим спортсменам и тренерам!!! — написал Хабибов, пообещав, что придёт на фильм с детьми.

Ранее в кинотеатр заглядывал руководитель региона Радий Хабиров. Это было в середине прошлого месяца. Господин Хабиров тогда посмотрел документальную картину «Пути твои» (16+), снятую в жанре фильма-путешествия.

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