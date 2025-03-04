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Posted 4 марта, 08:59

Published 4 марта, 08:59

Modified 4 марта, 09:27

Updated 4 марта, 09:27

Трамвай сошёл с рельсов в Уфе

В Уфе встали трамваи

4 марта 2025, 08:59
Фото: Телеграм-канал «Уфа: транспорт и связь».

Трамвай сошёл с рельсов в Уфе

Электротранспорт создал пробку в районе перекрёстка улиц Мингажева и Кирова в столице Республики Башкортостан, сообщается в Telegram-канале «Город Уфа: транспорт и связь» во вторник, 4 марта.

Из-за схода вагона под номером 1029 остановилось движение трамваев в обе стороны. В 11:36 трамвай поставили на рельсы и движение в сторону «Дома печати» возобновилось. О том, возобновилось ли оно в сторону «Зелёной рощи» — не сообщается.

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Ранее сообщалось об аварии возле Зининской развязки в столице Республики Башкортостан. Там 22-летняя девушка на «Киа Рио» не справилась со своим автомобилем и врезалась в препятствие. От удара машина перевернулась. Её пришлось переворачивать трактором.

Также Mkset писал о двух водителях, которых сейчас разыскивают. Первый из них сбил девятилетнюю девочку в микрорайоне Шакша, когда та шла в школу, а второй — насмерть переехал мужчину в Илишевском районе.

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