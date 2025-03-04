В Уфе встали трамваи

Posted 4 марта, 08:59
Published 4 марта, 08:59
Modified 4 марта, 09:27
Updated 4 марта, 09:27
Из-за схода вагона под номером 1029 остановилось движение трамваев в обе стороны. В 11:36 трамвай поставили на рельсы и движение в сторону «Дома печати» возобновилось. О том, возобновилось ли оно в сторону «Зелёной рощи» — не сообщается.
Ранее сообщалось об аварии возле Зининской развязки в столице Республики Башкортостан. Там 22-летняя девушка на «Киа Рио» не справилась со своим автомобилем и врезалась в препятствие. От удара машина перевернулась. Её пришлось переворачивать трактором.
Также Mkset писал о двух водителях, которых сейчас разыскивают. Первый из них сбил девятилетнюю девочку в микрорайоне Шакша, когда та шла в школу, а второй — насмерть переехал мужчину в Илишевском районе.