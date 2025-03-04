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Posted 4 марта, 09:59

Published 4 марта, 09:59

Modified 4 марта, 10:17

Updated 4 марта, 10:17

В Уфе освободили заложника системы отопления

В Уфе освободили заложника системы отопления

4 марта 2025, 09:59
Фото: 1MI.
Нелепая случайность обернулась для 55-летнего жителя Уфы настоящим кошмаром, сообщает во вторник, 4 марта, пресс-служба УГЗ города.

Как сообщает Управление гражданской защиты города Уфы, мужчина случайно поскользнулся дома и упал, при этом его нога застряла в узком пространстве между полом и секцией отопительной батареи. Самостоятельно освободиться из ловушки уфимец не смог. Ситуация осложнялась тем, что мужчина жил один, и позвать на помощь было некого. В таком неудобном положении он пролежал почти целые сутки. За это время нога начала сильно отекать и посинела, а от прикосновения к горячей батарее образовался серьезный ожог.

Однако, на следующий день к отцу приехал сын. Увидев ужасное состояние родителя, он сразу понял, что без помощи не обойтись. Молодой человек позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Уфы. Специалистам потребовалось всего две минуты, чтобы аккуратно освободить ногу мужчины из плена отопительной системы. По итогу спасатели осмотрели пострадавшую конечность и настоятельно рекомендовали обратиться в травмпункт для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Осталась только дверь: мужчина сгорел в строительном вагончике
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии мужчина погиб в огне, уснув с непотушенной сигаретой в своем жилище.

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