В Уфе освободили заложника системы отопления

Posted 4 марта, 09:59
Published 4 марта, 09:59
Modified 4 марта, 10:17
Updated 4 марта, 10:17
Как сообщает Управление гражданской защиты города Уфы, мужчина случайно поскользнулся дома и упал, при этом его нога застряла в узком пространстве между полом и секцией отопительной батареи. Самостоятельно освободиться из ловушки уфимец не смог. Ситуация осложнялась тем, что мужчина жил один, и позвать на помощь было некого. В таком неудобном положении он пролежал почти целые сутки. За это время нога начала сильно отекать и посинела, а от прикосновения к горячей батарее образовался серьезный ожог.
Однако, на следующий день к отцу приехал сын. Увидев ужасное состояние родителя, он сразу понял, что без помощи не обойтись. Молодой человек позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Уфы. Специалистам потребовалось всего две минуты, чтобы аккуратно освободить ногу мужчины из плена отопительной системы. По итогу спасатели осмотрели пострадавшую конечность и настоятельно рекомендовали обратиться в травмпункт для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии мужчина погиб в огне, уснув с непотушенной сигаретой в своем жилище.