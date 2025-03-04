В Уфе освободили заложника системы отопления

Как сообщает Управление гражданской защиты города Уфы, мужчина случайно поскользнулся дома и упал, при этом его нога застряла в узком пространстве между полом и секцией отопительной батареи. Самостоятельно освободиться из ловушки уфимец не смог. Ситуация осложнялась тем, что мужчина жил один, и позвать на помощь было некого. В таком неудобном положении он пролежал почти целые сутки. За это время нога начала сильно отекать и посинела, а от прикосновения к горячей батарее образовался серьезный ожог.