В Уфе ищут водителя, который сбил девятилетнюю девочку и сбежал

Posted 4 марта, 07:40
Published 4 марта, 07:40
Modified 4 марта, 09:43
Updated 4 марта, 09:43
Авария произошла утром 3 марта в Шакше. Неизвестный ехал по улице Шоссейной в Уфе в сторону улицы Перспективной и сбил девятилетнюю девочку, которая шла в школу. Ребёнок попал в больницу с травмой ноги, а водитель скрылся с места столкновения.
Сейчас его разыскивают.
— Все, кто стал очевидцем данного этого ДТП или знает информацию о водителе, позвоните по номерам: 8 (347) 237-02-02 либо 02, — обратились к уфимцам в ГАИ столицы Башкирии.
Ранее сообщалось об аварии возле Зининской развязки в башкирской столице. Здесь 22-летняя девушка на иномарке не справилась с управлением и врезалась в препятствие. От удара автомобиль перевернулся. Его пришлось переворачивать трактором.