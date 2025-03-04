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Posted 4 марта, 07:40

Published 4 марта, 07:40

Modified 4 марта, 09:43

Updated 4 марта, 09:43

ГАИ: в Уфе сбили школьницу — водитель сбежал

В Уфе ищут водителя, который сбил девятилетнюю девочку и сбежал

4 марта 2025, 07:40
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

ГАИ: в Уфе сбили школьницу — водитель сбежал

В столице Республики Башкортостан ищут водителя, который уехал после ДТП с ребёнком, сообщает Госавтоинспекция по городу во вторник, 4 февраля.

Авария произошла утром 3 марта в Шакше. Неизвестный ехал по улице Шоссейной в Уфе в сторону улицы Перспективной и сбил девятилетнюю девочку, которая шла в школу. Ребёнок попал в больницу с травмой ноги, а водитель скрылся с места столкновения.

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Сейчас его разыскивают.

— Все, кто стал очевидцем данного этого ДТП или знает информацию о водителе, позвоните по номерам: 8 (347) 237-02-02 либо 02, — обратились к уфимцам в ГАИ столицы Башкирии.

Ранее сообщалось об аварии возле Зининской развязки в башкирской столице. Здесь 22-летняя девушка на иномарке не справилась с управлением и врезалась в препятствие. От удара автомобиль перевернулся. Его пришлось переворачивать трактором.

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