В Уфе ищут водителя, который сбил девятилетнюю девочку и сбежал

Авария произошла утром 3 марта в Шакше. Неизвестный ехал по улице Шоссейной в Уфе в сторону улицы Перспективной и сбил девятилетнюю девочку, которая шла в школу. Ребёнок попал в больницу с травмой ноги, а водитель скрылся с места столкновения.