Уфимцы переживают за мэра

Posted 4 марта, 09:42
Published 4 марта, 09:42
Modified 4 марта, 10:12
Updated 4 марта, 10:12
— Доброе утро! А где кофе? — спрашивают сразу несколько уфимцев под фото уже привычного для соцсетей сити-менеджера участка «Уфимского ожерелья» под названием «Жемчужина Авроры».
Ответа на этот вопрос Мавлиев не дал и тогда горожане стали рассказывать ему в комментариях о насущных проблемах.
— Добрый день, прошу вас убрать горы снега напротив подъезда номер 7 по улице Менделеева, д. 112, — пишет пользователь «ЦП».
— Хочу попросить — загляните, пожалуйста, и в парк имени лесовода Рутто. Прекрасный парк, и тоже требует организации. Нужен минимум — фонари и скамьи, — написала Эльвира М.
— Здравствуйте, а когда сделаете тротуар по улице Заповедной в Нагаево? — интересуется Илья Ф.
Напомним, что сегодня Ратмир Мавлиев съездил в уфимский посёлок Нагаево. Диалог с местными жителями шёл об устройстве освещении, остановок, ремонте дорог. Но, пожалуй, самым главным стала новость о строительстве детского сада.