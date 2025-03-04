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Posted 4 марта, 09:42

Published 4 марта, 09:42

Modified 4 марта, 10:12

Updated 4 марта, 10:12

Мэра Уфы просят убрать улиц

Уфимцы переживают за мэра

4 марта 2025, 09:42
Фото: Администрация Уфы.

Мэра Уфы просят убрать улиц

Жители столицы Республики Башкортостан поинтересовались у мэра города Ратмира Мавлиева о том, почему на его утренней фотографии нет кофе: вопрос озвучили под постом в соцсетях градоначальника во вторник, 4 марта.
— Доброе утро! А где кофе? — спрашивают сразу несколько уфимцев под фото уже привычного для соцсетей сити-менеджера участка «Уфимского ожерелья» под названием «Жемчужина Авроры».
Фото: Соцсети мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Ответа на этот вопрос Мавлиев не дал и тогда горожане стали рассказывать ему в комментариях о насущных проблемах.

— Добрый день, прошу вас убрать горы снега напротив подъезда номер 7 по улице Менделеева, д. 112, — пишет пользователь «ЦП».
— Хочу попросить — загляните, пожалуйста, и в парк имени лесовода Рутто. Прекрасный парк, и тоже требует организации. Нужен минимум — фонари и скамьи, — написала Эльвира М.
— Здравствуйте, а когда сделаете тротуар по улице Заповедной в Нагаево? — интересуется Илья Ф.
Мэр Уфы зовёт посмотреть спички
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Напомним, что сегодня Ратмир Мавлиев съездил в уфимский посёлок Нагаево. Диалог с местными жителями шёл об устройстве освещении, остановок, ремонте дорог. Но, пожалуй, самым главным стала новость о строительстве детского сада.

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