Уфимцы переживают за мэра

Мэра Уфы просят убрать улиц

Жители столицы Республики Башкортостан поинтересовались у мэра города Ратмира Мавлиева о том, почему на его утренней фотографии нет кофе: вопрос озвучили под постом в соцсетях градоначальника во вторник, 4 марта.

— Доброе утро! А где кофе? — спрашивают сразу несколько уфимцев под фото уже привычного для соцсетей сити-менеджера участка «Уфимского ожерелья» под названием «Жемчужина Авроры». Фото: Соцсети мэра Уфы Ратмира Мавлиева Ответа на этот вопрос Мавлиев не дал и тогда горожане стали рассказывать ему в комментариях о насущных проблемах. — Добрый день, прошу вас убрать горы снега напротив подъезда номер 7 по улице Менделеева, д. 112, — пишет пользователь «ЦП». — Хочу попросить — загляните, пожалуйста, и в парк имени лесовода Рутто. Прекрасный парк, и тоже требует организации. Нужен минимум — фонари и скамьи, — написала Эльвира М. — Здравствуйте, а когда сделаете тротуар по улице Заповедной в Нагаево? — интересуется Илья Ф. Мэр Уфы зовёт посмотреть спички Узнать подробнее Напомним, что сегодня Ратмир Мавлиев съездил в уфимский посёлок Нагаево. Диалог с местными жителями шёл об устройстве освещении, остановок, ремонте дорог. Но, пожалуй, самым главным стала новость о строительстве детского сада. Читайте также: Мэр Уфы лепит снеговиков с глазами Мэр Уфы застал врасплох коммунальщиков На окраине Уфы построят детсад