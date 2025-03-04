Уфимцам надо срочно запасаться гречкой и маслом

Posted 4 марта, 05:16
Published 4 марта, 05:16
Modified 4 марта, 05:20
Updated 4 марта, 05:20
Так, гречка за неделю сбросила в цене 1,93%, огурцы подешевели на 1,56%, мука стала дешевле на 1,39%, вермишель — на 1,17%, а сливочное масло — на 0,99%. Сейчас килограмм данных продуктов стоит ₽50,29, ₽273,72, ₽44,36, ₽83,57 и ₽1071,72, соответственно.
В топ-3 наиболее подорожавших в регионе продуктов вошли морковь, свёкла и бананы. Они выросли на 4,7%, 3,3% и 3,29%, соответственно, и теперь их килограмм в среднем оценивается в ₽39,41, ₽45,62 и ₽166,32.
Ранее уфимцы вспомнили о «продуктовой» истории из девяностых годов, касающейся «ножек Буша», которыми торговали на рынках и в магазинах в девяностые годы. Также сообщалось об «индексе винегрета». Стало известно, насколько подорожал популярный постный салат.