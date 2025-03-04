Уфимцам надо срочно запасаться гречкой и маслом

В топ-3 наиболее подорожавших в регионе продуктов вошли морковь, свёкла и бананы. Они выросли на 4,7%, 3,3% и 3,29%, соответственно, и теперь их килограмм в среднем оценивается в ₽39,41, ₽45,62 и ₽166,32.