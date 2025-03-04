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Posted 4 марта, 05:16

Published 4 марта, 05:16

Modified 4 марта, 05:20

Updated 4 марта, 05:20

Названы самые подешевевшие продукты в Башкирии

Уфимцам надо срочно запасаться гречкой и маслом

4 марта 2025, 05:16
Фото: 1MI.

Названы самые подешевевшие продукты в Башкирии

Гречка, огурцы, мука, вермишель и сливочное масло больше всего подешевели в Башкирии по последним данным на конец февраля, следует из документа Башстата во вторник, 4 марта.

Так, гречка за неделю сбросила в цене 1,93%, огурцы подешевели на 1,56%, мука стала дешевле на 1,39%, вермишель — на 1,17%, а сливочное масло — на 0,99%. Сейчас килограмм данных продуктов стоит ₽50,29, ₽273,72, ₽44,36, ₽83,57 и ₽1071,72, соответственно.

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В топ-3 наиболее подорожавших в регионе продуктов вошли морковь, свёкла и бананы. Они выросли на 4,7%, 3,3% и 3,29%, соответственно, и теперь их килограмм в среднем оценивается в ₽39,41, ₽45,62 и ₽166,32.

Ранее уфимцы вспомнили о «продуктовой» истории из девяностых годов, касающейся «ножек Буша», которыми торговали на рынках и в магазинах в девяностые годы. Также сообщалось об «индексе винегрета». Стало известно, насколько подорожал популярный постный салат.

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