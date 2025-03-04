Уфимских монтажников оставили без зарплаты

Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Промстроймонтаж» и выявила факт систематической невыплаты заработной платы 44 сотрудникам в период с августа 2023 года по февраль 2024 года. Общая сумма долга составила почти ₽1,6 млн.