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Posted 4 марта, 11:35

Published 4 марта, 11:35

Modified 4 марта, 12:16

Updated 4 марта, 12:16

Уфимских монтажников оставили без зарплаты

Уфимских монтажников оставили без зарплаты

4 марта 2025, 11:35
Фото: 1MI.
Десятки рабочих несколько месяцев не получали заработную плату, сообщает во вторник, 4 марта, прокуратура РБ.

Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Промстроймонтаж» и выявила факт систематической невыплаты заработной платы 44 сотрудникам в период с августа 2023 года по февраль 2024 года. Общая сумма долга составила почти ₽1,6 млн.

— В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), — сообщает прокуратура Башкирии.

Следственный комитет по Республике Башкортостан подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении руководства компании «Промстроймонтаж».

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Как стало известно, теперь проводятся следственные действия, направленные на установление финансового положения компании, допрашиваются руководство и работники, проверяется наличие других фактов невыплаты заработной платы. Правоохранительные органы принимают меры для скорейшего погашения задолженности перед сотрудниками. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кировского района.

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Как ранее сообщал Mkset, после скандальных новостей о задержках зарплаты строителям трассы «Казань — Екатеринбург» в Башкирии, дело сдвинулось с мертвой точки.

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