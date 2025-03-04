Уфимских монтажников оставили без зарплаты

Posted 4 марта, 11:35
Published 4 марта, 11:35
Modified 4 марта, 12:16
Updated 4 марта, 12:16
Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Промстроймонтаж» и выявила факт систематической невыплаты заработной платы 44 сотрудникам в период с августа 2023 года по февраль 2024 года. Общая сумма долга составила почти ₽1,6 млн.
— В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), — сообщает прокуратура Башкирии.
Следственный комитет по Республике Башкортостан подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении руководства компании «Промстроймонтаж».
Как стало известно, теперь проводятся следственные действия, направленные на установление финансового положения компании, допрашиваются руководство и работники, проверяется наличие других фактов невыплаты заработной платы. Правоохранительные органы принимают меры для скорейшего погашения задолженности перед сотрудниками. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кировского района.
Как ранее сообщал Mkset, после скандальных новостей о задержках зарплаты строителям трассы «Казань — Екатеринбург» в Башкирии, дело сдвинулось с мертвой точки.