Уфимские высотки остались без воды

Напомним, на прошлой неделе в микрорайоне Сипайлово в столице Республики Башкортостан произошла масштабная коммунальная авария, из-за которой затопило целую улицу. Люди были в шоке от внезапно образовавшейся реки на дороге. Выяснилось, что виноватой в сипайловском потоке стала прорванная труба.