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Posted 4 марта, 11:26

Published 4 марта, 11:26

Modified 4 марта, 12:14

Updated 4 марта, 12:14

В Уфе отключили горячую воду из-за аварии

Уфимские высотки остались без воды

4 марта 2025, 11:26
Фото: 1MI.

В Уфе отключили горячую воду из-за аварии

Аварийное отключение горячей воды до семи часов вечера ждёт жителей десяти домов в столице Республики Башкортостан, сообщает администрация Кировского района города во вторник, 4 марта.

Горячего водоснабжения не будет по следующим адресам: улица Рабкоров №2/3; 2/4; 2/5; 2/7; 4; 4/4; 6; 6/а и 6/б, а также в доме №13/4 по улице Софьи Перовской.

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Сейчас повреждение на трубопроводе, из-за которого произошло отключение горячей воды, устраняется. Районные власти просят извинить их за временные неудобства.

Напомним, на прошлой неделе в микрорайоне Сипайлово в столице Республики Башкортостан произошла масштабная коммунальная авария, из-за которой затопило целую улицу. Люди были в шоке от внезапно образовавшейся реки на дороге. Выяснилось, что виноватой в сипайловском потоке стала прорванная труба.

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