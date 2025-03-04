Уфимские высотки остались без воды

Posted 4 марта, 11:26
Published 4 марта, 11:26
Modified 4 марта, 12:14
Updated 4 марта, 12:14
Горячего водоснабжения не будет по следующим адресам: улица Рабкоров №2/3; 2/4; 2/5; 2/7; 4; 4/4; 6; 6/а и 6/б, а также в доме №13/4 по улице Софьи Перовской.
Сейчас повреждение на трубопроводе, из-за которого произошло отключение горячей воды, устраняется. Районные власти просят извинить их за временные неудобства.
Напомним, на прошлой неделе в микрорайоне Сипайлово в столице Республики Башкортостан произошла масштабная коммунальная авария, из-за которой затопило целую улицу. Люди были в шоке от внезапно образовавшейся реки на дороге. Выяснилось, что виноватой в сипайловском потоке стала прорванная труба.