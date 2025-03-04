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Posted 4 марта, 11:52

Published 4 марта, 11:52

Modified 4 марта, 12:06

Updated 4 марта, 12:06

Мошенники похитили у банков в Уфе ₽25 млн

Уфимские банки обокрали на ₽25 млн

4 марта 2025, 11:52
Фото: 1MI.

Мошенники похитили у банков в Уфе ₽25 млн

Житель Салавата создал криминальный спрут в Республике Башкортостан, сообщает во вторник, 4 марта, пресс-служба прокуратуры РБ.

Следствие считает, что уроженец Салавата уговорил 23 человека похищать деньги у кредитных учреждений. Преступники заранее изготавливали документы с «липовыми» сведениями и инструктировали заёмщиков. Таким образом, с июля 2019 года по февраль 2021 года финансовые махинаторы получили несколько кредитов. Возвращать деньги они, конечно же, не стали. В итоге банки попрощались с более чем ₽25 млн.

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Уголовное дело отправилось в Октябрьский райсуд башкирской столицы. Главарю кредитной банды грозит реальное лишение свободы.

Ранее Mkset писал о мошенничестве, которое провернули в Уфе харизматичные ростовщики. В данном случае пострадали граждане, а не финансовые учреждения.

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