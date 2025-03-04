Уфимские банки обокрали на ₽25 млн

Posted 4 марта, 11:52
Published 4 марта, 11:52
Modified 4 марта, 12:06
Updated 4 марта, 12:06
Следствие считает, что уроженец Салавата уговорил 23 человека похищать деньги у кредитных учреждений. Преступники заранее изготавливали документы с «липовыми» сведениями и инструктировали заёмщиков. Таким образом, с июля 2019 года по февраль 2021 года финансовые махинаторы получили несколько кредитов. Возвращать деньги они, конечно же, не стали. В итоге банки попрощались с более чем ₽25 млн.
Уголовное дело отправилось в Октябрьский райсуд башкирской столицы. Главарю кредитной банды грозит реальное лишение свободы.
Ранее Mkset писал о мошенничестве, которое провернули в Уфе харизматичные ростовщики. В данном случае пострадали граждане, а не финансовые учреждения.