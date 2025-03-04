Уфимские банки обокрали на ₽25 млн

Следствие считает, что уроженец Салавата уговорил 23 человека похищать деньги у кредитных учреждений. Преступники заранее изготавливали документы с «липовыми» сведениями и инструктировали заёмщиков. Таким образом, с июля 2019 года по февраль 2021 года финансовые махинаторы получили несколько кредитов. Возвращать деньги они, конечно же, не стали. В итоге банки попрощались с более чем ₽25 млн.