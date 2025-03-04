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Posted 4 марта, 13:29

Published 4 марта, 13:29

Modified 4 марта, 14:14

Updated 4 марта, 14:14

Рэпера Оксимирона* обвинили в растлении несовершеннолетних

Уфимка обвинила Оксимирона* в изнасиловании

4 марта 2025, 13:29
Фото: АГН «Москва».

Рэпера Оксимирона* обвинили в растлении несовершеннолетних

Трое девушек рассказали на широкую публику о своих отношениях с Мироном Фёдоровым (признан в России иноагентом), более известным как рэпер Oxxxymiron, в подкасте журналистки Анастасии Красильниковой во вторник, 4 марта.

Так, одна из бывших спутниц исполнителя — Вика Кучак — заявила о сексуальном насилии со стороны Фёдорова*. Со слов Виктории, в переписку с кумиром она вступила ещё в 13 лет. Для неё стал неожиданностью внезапный ответ Оксимирона* на фанатское сообщение во «ВКонтакте».

— Я сижу просто в шоке. Для меня он был как человек с другой планеты. <…> И он мне пишет, что я красотка, — рассказывает Виктория.

Девушка заявила, что постепенно рэпер стал с ней сближаться и откровенно флиртовать. Долгожданная встреча с «другом» у Виктории, когда той было 16 лет, состоялась на концерте в Уфе. Тогда же Оксимирон* якобы принудил её к сексу.

Автор подкаста упомянула, что пыталась связаться с исполнителем, но тот оставил сообщение журналистки без ответа.

Мирон Фёдоров* — русскоязычный рэп-исполнитель. Родился 31 января 1985 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в юности эмигрировал с семьёй в Германию, затем в Великобританию, где в 2008 году окончил Оксфордский университет.

Участвовал в протестных акциях на территории России. В 2022 году выступил против спецоперации РФ, вскоре был признан иноагентом. В мае 2024 года МВД России объявило Фёдорова* в розыск.

В ноябре 2024 года он перенёс мировой тур на 2026 год из-за серьёзных проблем со здоровьем. Что за недуг сразил рэпера, он не распространялся.

* — внесён в реестр иноагентов.

Моргенштерна* объявили в федеральный и межгосударственный розыск
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Ранее Mkset сообщал о том, что в розыск объявили уроженца Уфы рэпера Моргенштерна (признан иноагентом).

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