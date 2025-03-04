Уфимка обвинила Оксимирона* в изнасиловании

Так, одна из бывших спутниц исполнителя — Вика Кучак — заявила о сексуальном насилии со стороны Фёдорова*. Со слов Виктории, в переписку с кумиром она вступила ещё в 13 лет. Для неё стал неожиданностью внезапный ответ Оксимирона* на фанатское сообщение во «ВКонтакте».