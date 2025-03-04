Уфимец пропил все сбережения сожителя

Posted 4 марта, 06:54
Published 4 марта, 06:54
Modified 4 марта, 06:56
Updated 4 марта, 06:56
История началась вполне безобидно: двое мужчин жили вместе в селе Иглино. Один доверял другому настолько, что не скрывал пин-код от своей банковской карты. Второй же, как оказалось, не был готов к такому уровню доверия. В один далеко не прекрасный день (а точнее, в июле 2024 года) ему в голову пришла «гениальная» идея: воспользоваться чужой карточкой. Зная, что на ней лежит круглая сумма, он несколько раз снимал наличные, пока не опустошил счет на целых 250 тысяч рублей.
Что же он сделал с таким богатством? Нашел выгодное применение, вложил в прибыльный бизнес? Нет. Как выяснилось в суде, 5 тысяч рублей ушло на «собственные нужды», а остальные 245 тысяч… просто «растворились» в алкогольных парах. Принимая во внимание все обстоятельства дела, а также позицию государственного обвинителя, злоумышленника приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Более того, суд обязал его возместить потерпевшему весь ущерб, то есть те самые 250 тысяч, которые он так лихо «пустил по ветру». Прямо из зала суда любителя чужих денег и горячительных напитков взяли под стражу.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке подросток подозревается в убийстве 40-летнего мужчины, причиной которого стала пьяная ссора.