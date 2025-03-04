Уфимец пропил все сбережения сожителя

Что же он сделал с таким богатством? Нашел выгодное применение, вложил в прибыльный бизнес? Нет. Как выяснилось в суде, 5 тысяч рублей ушло на «собственные нужды», а остальные 245 тысяч… просто «растворились» в алкогольных парах. Принимая во внимание все обстоятельства дела, а также позицию государственного обвинителя, злоумышленника приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Более того, суд обязал его возместить потерпевшему весь ущерб, то есть те самые 250 тысяч, которые он так лихо «пустил по ветру». Прямо из зала суда любителя чужих денег и горячительных напитков взяли под стражу.