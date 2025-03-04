mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 06:54

Published 4 марта, 06:54

Modified 4 марта, 06:56

Updated 4 марта, 06:56

Уфимец пропил все сбережения сожителя

Уфимец пропил все сбережения сожителя

4 марта 2025, 06:54
Фото: 1MI.
Житель Уфы поплатился свободой за свою слабость к алкоголю и чужим деньгам, сообщает во вторник, 4 марта, прокуратура РБ.

История началась вполне безобидно: двое мужчин жили вместе в селе Иглино. Один доверял другому настолько, что не скрывал пин-код от своей банковской карты. Второй же, как оказалось, не был готов к такому уровню доверия. В один далеко не прекрасный день (а точнее, в июле 2024 года) ему в голову пришла «гениальная» идея: воспользоваться чужой карточкой. Зная, что на ней лежит круглая сумма, он несколько раз снимал наличные, пока не опустошил счет на целых 250 тысяч рублей.

Что же он сделал с таким богатством? Нашел выгодное применение, вложил в прибыльный бизнес? Нет. Как выяснилось в суде, 5 тысяч рублей ушло на «собственные нужды», а остальные 245 тысяч… просто «растворились» в алкогольных парах. Принимая во внимание все обстоятельства дела, а также позицию государственного обвинителя, злоумышленника приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Более того, суд обязал его возместить потерпевшему весь ущерб, то есть те самые 250 тысяч, которые он так лихо «пустил по ветру». Прямо из зала суда любителя чужих денег и горячительных напитков взяли под стражу.

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке подросток подозревается в убийстве 40-летнего мужчины, причиной которого стала пьяная ссора.

Студент зарезал мужчину в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодежь Башкирии реформировалиЖители Башкирии могут отдохнуть бесплатноБашкирия создает революцию в строительстве
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#Алкоголь#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Лишение свободы#Доверие#Финансовые преступления
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика