Уфа скучает по «ножкам Буша»

Posted 4 марта, 04:00
Published 4 марта, 04:00
Modified 4 марта, 04:04
Updated 4 марта, 04:04
— Торговля «ножками Буша» на рынке. 1995 год, — написано в посте, подкреплённом фотографией.
У некоторых комментаторов данный пост оживил воспоминания дней минувших.
— Очень были вкусные. Хоть и вредные, — пишет Дина К.
— Вкусные, потому что других никаких не было. Синие куры, и то по праздникам, — ответил Алексей Т.
— Нищей в то время России импортировали мясо кур хорошего качества за копейки, — считает Вадим Н.
— Это не товар высшего качества. Я живу в Европе и вижу много разного товара. Так вот те окорочка это дешёвый бройлер, — заявил Владислав Г.
— Мы им-то были рады! После голода, когда всё было по талонам, — пишет Рафида А.
Отметим, что «ножками Буша» куриные окорочка, импортируемые из США в девяностые годы в Россию. Они обрели своё название по тогдашнему президенту Америки Джорджу Бушу-старшему.
Ранее аналитики составили так называемый «индекс винегрета». С каждым годом порция данного салата становится всё дороже.