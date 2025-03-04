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Posted 4 марта, 04:00

Published 4 марта, 04:00

Modified 4 марта, 04:04

Updated 4 марта, 04:04

Уфимцы вспомнили «ножки Буша»

Уфа скучает по «ножкам Буша»

4 марта 2025, 04:00
Фото: 1MI.

Уфимцы вспомнили «ножки Буша»

Жители столицы Республики Башкортостан вспомнили так называемые «ножки Буша» под постом в паблике «История Уфы и Башкортостана» во вторник, 4 марта.
— Торговля «ножками Буша» на рынке. 1995 год, — написано в посте, подкреплённом фотографией.
Фото: Паблик «История Уфы и Башкортостана»

У некоторых комментаторов данный пост оживил воспоминания дней минувших.

— Очень были вкусные. Хоть и вредные, — пишет Дина К.
— Вкусные, потому что других никаких не было. Синие куры, и то по праздникам, — ответил Алексей Т.
— Нищей в то время России импортировали мясо кур хорошего качества за копейки, — считает Вадим Н.
— Это не товар высшего качества. Я живу в Европе и вижу много разного товара. Так вот те окорочка это дешёвый бройлер, — заявил Владислав Г.
— Мы им-то были рады! После голода, когда всё было по талонам, — пишет Рафида А.
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Отметим, что «ножками Буша» куриные окорочка, импортируемые из США в девяностые годы в Россию. Они обрели своё название по тогдашнему президенту Америки Джорджу Бушу-старшему.

Ранее аналитики составили так называемый «индекс винегрета». С каждым годом порция данного салата становится всё дороже.

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