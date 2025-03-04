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Posted 4 марта, 10:13

Published 4 марта, 10:13

Modified 4 марта, 11:06

Updated 4 марта, 11:06

В Уфе осудили участников массовой драки на рынке

Участников бойни на топорах осудили в Уфе

4 марта 2025, 10:13
Фото: 1MI.

В Уфе осудили участников массовой драки на рынке

В столице Республики Башкортостан осуждены трое участников вооруженной потасовки на рынке, сообщает региональная прокуратура во вторник, 4 марта.

В сентябре 2023 года на территории торгово-распределительного центра в Орджоникидзевском районе Уфы поссорились двое мужчин. Случился расход, но только для того, чтобы вечером собрать знакомых и вновь встретиться там же. Разговор при встрече не заладился, а перерос в массовое побоище. В ход пошёл травмат, биты, камни и палки, а один из драчунов и вовсе ударил другого топором по голове. Пострадали все, особенно последний мужчина.

Трое нынешних подсудимых не признали, что они в чём-либо виноваты. Суд назначил им сроки от 3,5 лет до 12 лет в ИК общего и строгого режимов. Оппонентам мужчин приговоры были вынесены до этого.

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Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о массовой драке кадетов в Уфе.

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