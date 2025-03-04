Участников бойни на топорах осудили в Уфе

В сентябре 2023 года на территории торгово-распределительного центра в Орджоникидзевском районе Уфы поссорились двое мужчин. Случился расход, но только для того, чтобы вечером собрать знакомых и вновь встретиться там же. Разговор при встрече не заладился, а перерос в массовое побоище. В ход пошёл травмат, биты, камни и палки, а один из драчунов и вовсе ударил другого топором по голове. Пострадали все, особенно последний мужчина.