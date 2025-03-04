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Posted 4 марта, 10:35

Published 4 марта, 10:35

Modified 4 марта, 10:38

Updated 4 марта, 10:38

Купить цветы в Уфе — цены

Цветы разорят уфимцев на 8 марта

4 марта 2025, 10:35
Фото: mkset.ru. Купить цветы в Уфе — цены
За год в Республике Башкортостан значительно выросла стоимость букетов, сообщили эксперты «Чек Индекс» корреспондентам Mkset во вторник, 4 марта.

Международный женский день, 8 Марта, ударит жителей Уфы по кошельку. Если вы решили поздравить виновниц торжества букетом цветов, то в Уфе в 2025 году за тюльпаны или розы придется выложить существенно больше, чем ранее. При этом в Уфе на букетах экономить не привыкли: спрос на покупку и доставку цветов не падает. В том числе, в канун 8 Марта.

— Средний чек на букет цветов в Республике Башкортостан составил ₽2`998. Это на 16% дороже, чем в 2024 году. При этом число покупок цветов в Уфе за год выросло на 3%, — рассказали Mkset эксперты «Чек Индекс».

Стоит заметить, что в среднем России букеты цветов стали стоить еще дороже. За год цена такого презента выросла на 18%. Среднестатистический букет обойдется в России в канун 8 Марта примерно в ₽3`105. Если заказывать цветы через мобильное приложение или иной вид онлайна, то стоимость букета вырастает до ₽5`351. Это можно объяснить тем, что при заказе цветов чаще всего пользуются сервисом доставки букетов и дополняют их приятными мелочами — открытками, мягкими игрушками и сладостями.

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Напомним, ранее Mkset выяснил, сколько стоят цветы в Уфе.

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