Цветы разорят уфимцев на 8 марта

Стоит заметить, что в среднем России букеты цветов стали стоить еще дороже. За год цена такого презента выросла на 18%. Среднестатистический букет обойдется в России в канун 8 Марта примерно в ₽3`105. Если заказывать цветы через мобильное приложение или иной вид онлайна, то стоимость букета вырастает до ₽5`351. Это можно объяснить тем, что при заказе цветов чаще всего пользуются сервисом доставки букетов и дополняют их приятными мелочами — открытками, мягкими игрушками и сладостями.