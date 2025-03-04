Цветы разорят уфимцев на 8 марта

Posted 4 марта, 10:35
Published 4 марта, 10:35
Modified 4 марта, 10:38
Updated 4 марта, 10:38
Международный женский день, 8 Марта, ударит жителей Уфы по кошельку. Если вы решили поздравить виновниц торжества букетом цветов, то в Уфе в 2025 году за тюльпаны или розы придется выложить существенно больше, чем ранее. При этом в Уфе на букетах экономить не привыкли: спрос на покупку и доставку цветов не падает. В том числе, в канун 8 Марта.
— Средний чек на букет цветов в Республике Башкортостан составил ₽2`998. Это на 16% дороже, чем в 2024 году. При этом число покупок цветов в Уфе за год выросло на 3%, — рассказали Mkset эксперты «Чек Индекс».
Стоит заметить, что в среднем России букеты цветов стали стоить еще дороже. За год цена такого презента выросла на 18%. Среднестатистический букет обойдется в России в канун 8 Марта примерно в ₽3`105. Если заказывать цветы через мобильное приложение или иной вид онлайна, то стоимость букета вырастает до ₽5`351. Это можно объяснить тем, что при заказе цветов чаще всего пользуются сервисом доставки букетов и дополняют их приятными мелочами — открытками, мягкими игрушками и сладостями.