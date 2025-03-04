Священный мальчик родился в Башкирии

Posted 4 марта, 16:59
Published 4 марта, 16:59
Modified 4 марта, 17:01
Updated 4 марта, 17:01
В список редких имен для новорожденных в Башкирии в 2024 году попал мальчик, нареченный Убейдуллах. Как указывают тематические интернет-сервисы, это редкое для региона имя имеет значение «раб Аллаха» и оказалось уменьшительно-ласкательным вариантом имени Абдулла. В культуре и традициях мусульманских народов, какими и являются многие жители Республики Башкортостан, это имя имеет глубокое религиозное значение и ассоциируется с покорностью и преданностью Аллаху.
Кроме того, в список редких для Башкирии имен в 2024 году, опубликованному порталом ЗАГС, вошли следующие: