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Posted 4 марта, 16:59

Published 4 марта, 16:59

Modified 4 марта, 17:01

Updated 4 марта, 17:01

Священный мальчик родился в Башкирии

Священный мальчик родился в Башкирии

4 марта 2025, 16:59
Фото: mkset.ru.
Родители выбрали для младенца редкое имя с религиозным уклоном, сообщает портал ЗАГС во вторник, 4 марта.

В список редких имен для новорожденных в Башкирии в 2024 году попал мальчик, нареченный Убейдуллах. Как указывают тематические интернет-сервисы, это редкое для региона имя имеет значение «раб Аллаха» и оказалось уменьшительно-ласкательным вариантом имени Абдулла. В культуре и традициях мусульманских народов, какими и являются многие жители Республики Башкортостан, это имя имеет глубокое религиозное значение и ассоциируется с покорностью и преданностью Аллаху.

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Кроме того, в список редких для Башкирии имен в 2024 году, опубликованному порталом ЗАГС, вошли следующие:

  • Абузар
  • Минь Лонг
  • Радамир
  • Хыу Ань Куан.
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