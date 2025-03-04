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Posted 4 марта, 07:22

Published 4 марта, 07:22

Modified 4 марта, 09:33

Updated 4 марта, 09:33

Иномарка перевернулась возле Зининской развязки в Уфе

Страшное ДТП произошло возле скандальной развязки в Уфе

4 марта 2025, 07:22
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

Иномарка перевернулась возле Зининской развязки в Уфе

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в столице Республики Башкортостан, сообщает Госавтоинспекция города во вторник, 4 марта.

Утром во вторник, 4 марта, 22-летняя девушка на «Киа Рио» ехала по Оренбургскому тракту в сторону Зубовской развязки в Уфе. В какой-то момент она потеряла контроль над машиной и врезалась в препятствие. От удара автомобиль опрокинулся, а девушку после аварии отвезли в больницу.

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На месте работают экстренные службы. Начато расследование.

В паблике «БашДТП» появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия. На кадрах видно, как трактор с ковшом ставит на колёса перевернувшийся автомобиль, а рядом находятся несколько человек.

Ранее сообщалось о подробностях недавнего ДТП в столице Республики Башкортостан, в ходе которого погиб 29-летний мужчина.

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