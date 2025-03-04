Страшное ДТП произошло возле скандальной развязки в Уфе

Posted 4 марта, 07:22
Published 4 марта, 07:22
Modified 4 марта, 09:33
Updated 4 марта, 09:33
Утром во вторник, 4 марта, 22-летняя девушка на «Киа Рио» ехала по Оренбургскому тракту в сторону Зубовской развязки в Уфе. В какой-то момент она потеряла контроль над машиной и врезалась в препятствие. От удара автомобиль опрокинулся, а девушку после аварии отвезли в больницу.
На месте работают экстренные службы. Начато расследование.
В паблике «БашДТП» появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия. На кадрах видно, как трактор с ковшом ставит на колёса перевернувшийся автомобиль, а рядом находятся несколько человек.
Ранее сообщалось о подробностях недавнего ДТП в столице Республики Башкортостан, в ходе которого погиб 29-летний мужчина.