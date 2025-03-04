Страшное ДТП произошло возле скандальной развязки в Уфе

Утром во вторник, 4 марта, 22-летняя девушка на «Киа Рио» ехала по Оренбургскому тракту в сторону Зубовской развязки в Уфе. В какой-то момент она потеряла контроль над машиной и врезалась в препятствие. От удара автомобиль опрокинулся, а девушку после аварии отвезли в больницу.