Сколько надо зарабатывать для статуса богатого: откровения русской разведки о США

По словам агентов российской разведки, реально богатым в США себя может ощущать лишь тот, кто зарабатывает от $11 млн в год. Для того, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно в США нужно иметь ежегодный доход хотя бы от $500`000 в год. На эти деньги можно худо-бедно содержать семью. Если годовой доход ниже, то на работу приходится выходить и супругам добытчиков. Семьи с доходом около $120`000 можно считать средним классом, но его низшей планкой, так как ипотека и образование практически полностью «съедают» заработанные деньги.