Сколько надо зарабатывать для статуса богатого: откровения русской разведки о США

Posted 4 марта, 18:26
Published 4 марта, 18:26
Modified 4 марта, 19:00
Updated 4 марта, 19:00
Новый выпуск документального проекта о жизни российских разведчиков-нелегалов в США выпустил «Лекторий Достоевский» (12+). На этот раз российские разведчики, которые закончили свою работу в Штатах еще в 2010-х годах, Андрей Безруков и Елена Вавилова рассказали о том, кого реально в США считают богатыми и бедными. Богатых не узнать по бриллиантам и дорогим эскортницам: чаще всего они ведут себя очень скромно и не сорят деньгами на публику.
— У нас был таунхаус в ипотеку, две машины, дети ходили в частную школу. Муж занимался консультациями по недвижимости, а я работала риелтором. Мы могли себе позволить ездить в отпуск, — рассказывает Елена Вавилова. — Но на богатых мы точно не тянули.
По словам агентов российской разведки, реально богатым в США себя может ощущать лишь тот, кто зарабатывает от $11 млн в год. Для того, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно в США нужно иметь ежегодный доход хотя бы от $500`000 в год. На эти деньги можно худо-бедно содержать семью. Если годовой доход ниже, то на работу приходится выходить и супругам добытчиков. Семьи с доходом около $120`000 можно считать средним классом, но его низшей планкой, так как ипотека и образование практически полностью «съедают» заработанные деньги.
По обратную сторону американской мечты находятся обитатели нищенских и наркоманских гетто, которые расположились между блистательных авеню Нью-Йорка и других мегаполисов США. Кроме того, многие американцы могут в одночасье потерять всё: это актеры, спортсмены, трейдеры.
Женщины в США выходят на пенсию в 65 лет, а мужчины — в 67 лет. Средний размер пенсии в США составляет $1`500. Но это для Штатов — копейки. Более-менее вменяемая медицинская страховка в год стоит около $10`000. Поэтому на старость в США начинают откладывать с молодости. Так что счастливые пенсионеры-туристы уже стали мифом. Жизнь в последние годы слишком сильно подорожала, так как откладывать на старость практически ни у кого не получается.