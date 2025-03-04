Сероводород загрязняет воздух в Уфе

В городском воздухе сероводород чаще всего появляется из-за промышленных выбросов, особенно от нефтеперерабатывающих заводов, химических предприятий и целлюлозно-бумажных комбинатов. Немалую роль играют свалки и очистные сооружения сточных вод, где происходит разложение органики с выделением этого газа. В старых или неисправных канализационных системах сероводород также может накапливаться, особенно в плохо проветриваемых местах. Еще один источник — транспорт, работающий на топливе с высоким содержанием серы, хотя в последние годы этот фактор постепенно теряет актуальность из-за ужесточения норм.