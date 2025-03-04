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Posted 4 марта, 19:39

Published 4 марта, 19:39

Modified 4 марта, 19:41

Updated 4 марта, 19:41

В воздухе Уфы зафиксировали опасную концентрацию сероводорода

Сероводород загрязняет воздух в Уфе

4 марта 2025, 19:39
Фото: 1MI.

В воздухе Уфы зафиксировали опасную концентрацию сероводорода

Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в воздухе башкирской столицы была превышена в 3,6 раза, свидетельствует изученный Mkset в среду, 5 марта, отчёт Башгидрометцентра.

Повышенное загрязнение воздуха метеорологи зафиксировали 28 февраля. Превышения нашли лишь по сероводороду, содержание других веществ оценивалось как нормальное. Кроме того, 1–2 марта нарушений зафиксировано не было.

Сероводород — это токсичный газ с резким запахом тухлых яиц, который может представлять серьезную опасность для здоровья и окружающей среды. В небольших количествах он вызывает раздражение глаз, головную боль и тошноту, а при высокой концентрации может привести к потере сознания и даже летальному исходу из-за паралича дыхательного центра. Длительное воздействие сероводорода провоцирует заболевания дыхательной системы, ухудшает работу нервной системы, снижает концентрацию внимания и может вызывать хронические головные боли.

В городском воздухе сероводород чаще всего появляется из-за промышленных выбросов, особенно от нефтеперерабатывающих заводов, химических предприятий и целлюлозно-бумажных комбинатов. Немалую роль играют свалки и очистные сооружения сточных вод, где происходит разложение органики с выделением этого газа. В старых или неисправных канализационных системах сероводород также может накапливаться, особенно в плохо проветриваемых местах. Еще один источник — транспорт, работающий на топливе с высоким содержанием серы, хотя в последние годы этот фактор постепенно теряет актуальность из-за ужесточения норм.

Кроме угрозы здоровью, сероводород наносит вред окружающей среде. В атмосфере он может окисляться, превращаясь в серную кислоту, что способствует кислотным дождям. Они, в свою очередь, разрушают здания, вредят растениям и ухудшают качество воды в природных водоемах. Чтобы минимизировать его содержание в воздухе, на предприятиях применяют системы фильтрации, проводят контроль выбросов, а в городах стараются модернизировать канализационные сети и улучшать технологии переработки отходов.

В Уфе становится невозможно дышать
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Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе зафиксировали превышение ПДК фенола.

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