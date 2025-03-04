Резкое ухудшение погоды ждут в Башкирии

Posted 4 марта, 09:41
Published 4 марта, 09:41
Modified 4 марта, 10:11
Updated 4 марта, 10:11
Как стало известно, 5 марта в Башкирии ожидается облачная погода с небольшим, местами умеренным снегом. В отдельных районах возможна метель и гололед, что увеличит риск ДТП. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до -8… -13°С, а днем поднимется до 0… -5°С. Такие перепады температур способствуют образованию гололеда на дорогах и тротуарах. Минтранс Башкирии обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах. На отдельных участках дорог возможны снежные заносы, снежный накат и гололедица. Видимость в условиях снегопада может ухудшиться до 500-1000 метров.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Республики Башкортостан на улице Комсомольской обнаружили странный светофор.