mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 09:41

Published 4 марта, 09:41

Modified 4 марта, 10:11

Updated 4 марта, 10:11

Резкое ухудшение погоды ждут в Башкирии

Резкое ухудшение погоды ждут в Башкирии

4 марта 2025, 09:41
Фото: Минтранс РБ.
Жителям Башкирии стоит приготовиться к резкому изменению погодных условий: синоптики во вторник, 4 марта, прогнозируют ухудшение погоды, которое может серьезно осложнить ситуацию на дорогах.

Как стало известно, 5 марта в Башкирии ожидается облачная погода с небольшим, местами умеренным снегом. В отдельных районах возможна метель и гололед, что увеличит риск ДТП. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -8… -13°С, а днем поднимется до 0… -5°С. Такие перепады температур способствуют образованию гололеда на дорогах и тротуарах. Минтранс Башкирии обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах. На отдельных участках дорог возможны снежные заносы, снежный накат и гололедица. Видимость в условиях снегопада может ухудшиться до 500-1000 метров.

Как ранее сообщал Mkset, в столице Республики Башкортостан на улице Комсомольской обнаружили странный светофор.

Светофор с биполяркой нашли в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Рабочий день сократят в БашкирииВ Уфе встали трамваиНа окраине Уфы построят детсад
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#ДТП#Россия#Дороги#Снег#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Гололед#Белорецк#Октябрьский#Пешеходы#Туймазы#Кумертау#Сильный ветер#Автомобили#Белебей#Мелеуз#Янаул#Метель#Республика Башкортостан#Предосторожность#Ухудшение погоды#Поездки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика