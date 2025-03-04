Резкое ухудшение погоды ждут в Башкирии

Температура воздуха ночью опустится до -8… -13°С, а днем поднимется до 0… -5°С. Такие перепады температур способствуют образованию гололеда на дорогах и тротуарах. Минтранс Башкирии обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах. На отдельных участках дорог возможны снежные заносы, снежный накат и гололедица. Видимость в условиях снегопада может ухудшиться до 500-1000 метров.