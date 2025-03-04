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Posted 4 марта, 09:15

Published 4 марта, 09:15

Modified 4 марта, 09:29

Updated 4 марта, 09:29

Рабочий день сократят в Башкирии

Рабочий день сократят в Башкирии

4 марта 2025, 09:15
Фото: 1MI.
Рабочий день в грядущую пятницу, 7 марта, для жителей Республики Башкортостан, как и всей России, будет сокращенным на один час, напоминает региональная Гострудинспекция во вторник, 4 марта.

Речь идёт о работягах-пятидневщиках. Это связано с тем, что суббота, 8 марта, является праздничным нерабочим днём — все будем отмечать Международный женский день. Но радоваться сильно не стоит — суббота и так является выходным и его переноса на понедельник, 10 марта, увы, не будет. Но отчаиваться, как и радоваться, также преждевременно, ведь выходной с 8 марта перенесён на пятницу, 13 июня.

В Башкирии из-за праздника продлят отдых
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Также стоит отметить, что при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 8 марта в число календарных дней отпуска включаться не будет, то есть отдых будет продлён на один день.

Ранее сообщалось что понедельник, 31 марта, будет выходным днём. О том, с чем это связано, вы можете прочитать в материале Mkset.

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