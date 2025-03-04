Рабочий день сократят в Башкирии

Речь идёт о работягах-пятидневщиках. Это связано с тем, что суббота, 8 марта, является праздничным нерабочим днём — все будем отмечать Международный женский день. Но радоваться сильно не стоит — суббота и так является выходным и его переноса на понедельник, 10 марта, увы, не будет. Но отчаиваться, как и радоваться, также преждевременно, ведь выходной с 8 марта перенесён на пятницу, 13 июня.