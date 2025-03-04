Путин отметил тренеров из Башкирии

Ранее Mkset сообщал о том, что Владимир Путин подписал указ об исключении АО «Башкирская содовая компания» из перечня стратегических предприятий. Также сообщалось, что родители кадетов обратились к президенту по ситуации с массовой дракой столице Республики Башкортостан.