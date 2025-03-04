Путин отметил тренеров из Башкирии

Posted 4 марта, 04:53
Published 4 марта, 04:53
Modified 4 марта, 04:57
Updated 4 марта, 04:57
Так, тренер-преподаватель по плаванию ООО «Салаватинвест», главный тренер по плаванию бассейна «Золотая рыбка» Фаниль Кираев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Тренер-преподаватель спортивной школы «Центр адаптивного спорта» РБ Ольга Байракова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.
Ранее Mkset сообщал о том, что Владимир Путин подписал указ об исключении АО «Башкирская содовая компания» из перечня стратегических предприятий. Также сообщалось, что родители кадетов обратились к президенту по ситуации с массовой дракой столице Республики Башкортостан.