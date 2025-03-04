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Posted 4 марта, 04:53

Published 4 марта, 04:53

Modified 4 марта, 04:57

Updated 4 марта, 04:57

Путин наградил двух жителей Башкирии

Путин отметил тренеров из Башкирии

4 марта 2025, 04:53
Фото: kremlin.ru.

Путин наградил двух жителей Башкирии

Два жителя Республики Башкортостан значатся в указе президента России о награждении госнаградами, следует из опубликования документа во вторник, 4 марта.

Так, тренер-преподаватель по плаванию ООО «Салаватинвест», главный тренер по плаванию бассейна «Золотая рыбка» Фаниль Кираев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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Тренер-преподаватель спортивной школы «Центр адаптивного спорта» РБ Ольга Байракова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Ранее Mkset сообщал о том, что Владимир Путин подписал указ об исключении АО «Башкирская содовая компания» из перечня стратегических предприятий. Также сообщалось, что родители кадетов обратились к президенту по ситуации с массовой дракой столице Республики Башкортостан.

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