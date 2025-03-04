mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 06:00

Published 4 марта, 06:00

Modified 4 марта, 06:00

Updated 4 марта, 06:00

Простой лайфхак для удаления пятен с ковра — средство, которые всегда под рукой

Простой лайфхак для удаления пятен с ковра — средство, которые всегда под рукой

4 марта 2025, 06:00
Фото: Изображение Midjourney. Простой лайфхак для удаления пятен с ковра — средство, которые всегда под рукой
Многие сталкивались с проблемой пятен на ковре, которые кажутся практически невыводимыми. Упавшая еда, пролившиеся напитки или грязь, принесенная с улицы, могут испортить внешний вид покрытия. Однако выход есть, и он может вас удивить: для чистки ковра не всегда нужны дорогие средства.

Крем для бритья содержит компоненты, которые также присутствуют в бытовых моющих средствах, такие как поверхностно-активные вещества и эмульгаторы. Они помогают расщеплять жир, грязь и другие загрязнения, прилипшие к волокнам ковра. Эти вещества проникают в структуру пятна, разрыхляют его и позволяют легко удалить с поверхности.

— Пена для бритья прекрасно справляется с пятнами благодаря своей способности расщеплять жир и грязь, облегчая их удаление. Просто нанесите средство, подождите несколько минут и вытрите полотенцем, — отмечает эксперт по уборке Райан Нолл, владелец компании Tidy Casa.

Как правильно использовать пену для бритья

Перед тем как приступать к очистке ковра, важно проверить средство на небольшом незаметном участке покрытия, чтобы убедиться, что оно не вызывает повреждений материала.

Пошаговая инструкция:

  1. Нанесите небольшое количество пены для бритья на загрязненный участок.
  2. Легкими движениями вотрите средство в волокна ковра.
  3. Оставьте пену на пятне на 10–15 минут, чтобы она начала действовать.
  4. Сотрите остатки влажной тряпкой или губкой.
  5. Для завершения процедуры промойте участок водой и вытрите насухо полотенцем.

Этот метод идеально подходит для поверхностных загрязнений и может быть использован на большинстве типов ковров.

В каких случаях метод может не подойти

Хотя пена для бритья — универсальное средство, она не всегда подходит для устранения глубоких пятен или для ковров из деликатных материалов. Если пятно не поддается удалению, можно дополнить процесс мягким моющим раствором.

— Пена для бритья творит настоящие чудеса, особенно с пятнами от напитков или жира. Но важно помнить, что для достижения наилучшего результата нужно использовать традиционную пену, а не гель, — делится своим опытом Софи Уэбб, популярный блогер из Австралии.

Чтобы ковер оставался чистым и выглядел как новый, важно соблюдать несколько простых правил:

  • Немедленно устраняйте свежие пятна, чтобы они не въелись в волокна.
  • Используйте ковровые покрытия на участках с высокой проходимостью, чтобы защитить основной материал.

Преимущества использования пены для бритья

Главное достоинство этого метода — его доступность и простота. Вам не нужно тратить деньги на специализированные чистящие средства или вызывать специалистов. Средство, которое всегда есть в ванной комнате, может сэкономить время и бюджет.

Кроме того, традиционная пена для бритья не содержит агрессивных химикатов, что делает ее безопасной для использования в домашних условиях, где есть дети и животные.

Ранее эксперты рассказали, как почистить ковер пищевой содой.

Ваш ковер снова засияет как новый — 3 простых средства, которые заменят химчистку
Узнать подробнее
Читайте также:
Засор? Плесень? Персоль справится с этим за 5 минутПыль больше не вернется — одно волшебное правило, которое работаетПраздники закончились, а грязная квартира осталась — убираем последствия за 5 минут
#Ольга Харина#Квартира#Все материалы авторов#Дом#КЦ#Дом и сад#Культура чистоты#Чистота#Чистка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика