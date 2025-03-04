Простой лайфхак для удаления пятен с ковра — средство, которые всегда под рукой

Крем для бритья содержит компоненты, которые также присутствуют в бытовых моющих средствах, такие как поверхностно-активные вещества и эмульгаторы. Они помогают расщеплять жир, грязь и другие загрязнения, прилипшие к волокнам ковра. Эти вещества проникают в структуру пятна, разрыхляют его и позволяют легко удалить с поверхности.