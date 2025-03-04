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Posted 4 марта, 14:39

Published 4 марта, 14:39

Modified 4 марта, 17:45

Updated 4 марта, 17:45

В Уфе прошёл «Бал маленьких принцесс»

Принцессы приехали на бал в Уфе

4 марта 2025, 14:39
Фото: 1MI.

В Уфе прошёл «Бал маленьких принцесс»

В столице Башкирии во вторник, 4 марта, состоялся шестой ежегодный бал для девочек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Бал маленьких принцесс» проводится в Башкирском государственном театре оперы и балета в преддверии каждого Международного женского дня 8 марта. Участие в нём могут принимать дети с ОВЗ, а также сироты и дети из семей участников СВО.

В 2025 году участницами бала стали около 300 девочек со всего региона. Для сравнения, в 2024 году число участников составляло 268. Праздник для детей проводится с участием аниматоров, для участников также провели творческие выставки, мастер-классы и сам торжественный бал.

Не обделил своим вниманием мероприятие и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

— Я благодарен всем, кто помог организовать [праздник] <…> Всем девочкам, всем нашим детям — здоровья и самого доброго! — высказался руководитель региона.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии каждый 16-й житель страдает от инвалидности.

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