Принцессы приехали на бал в Уфе

Posted 4 марта, 14:39
Published 4 марта, 14:39
Modified 4 марта, 17:45
Updated 4 марта, 17:45
«Бал маленьких принцесс» проводится в Башкирском государственном театре оперы и балета в преддверии каждого Международного женского дня 8 марта. Участие в нём могут принимать дети с ОВЗ, а также сироты и дети из семей участников СВО.
В 2025 году участницами бала стали около 300 девочек со всего региона. Для сравнения, в 2024 году число участников составляло 268. Праздник для детей проводится с участием аниматоров, для участников также провели творческие выставки, мастер-классы и сам торжественный бал.
Не обделил своим вниманием мероприятие и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
— Я благодарен всем, кто помог организовать [праздник] <…> Всем девочкам, всем нашим детям — здоровья и самого доброго! — высказался руководитель региона.