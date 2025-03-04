Погружение в мир цифровых технологий: принимаются заявки в «Школу 21» в Уфе

Участники проекта могут выбрать одно из направлений разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. Также в «Школе 21» есть пять новых программ, где нужно уметь разбираться в коде, но не на том уровне, какой требуется от разработчиков. Это — кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). В этих программах код выполняет вспомогательную задачу, например помогает автоматизировать процессы, собрать данные и т. п. Для тех, кто уже работает в ИТ-сфере, есть ускоренные курсы, на которых участники точечно прокачивают свои навыки.