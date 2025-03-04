Погружение в мир цифровых технологий: принимаются заявки в «Школу 21» в Уфе

Posted 4 марта, 13:34
Published 4 марта, 13:34
Modified 4 марта, 13:41
Updated 4 марта, 13:41
Чтобы стать участником проекта, нужно подать заявку на сайте школы https://21-school.ru/. Первый «бассейн» в Уфе стартует уже 2 июня.
Образовательный проект в регионе реализуется Сбером совместно с Правительством Республики Башкортостан на базе Геномного центра Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.
— Наша республика — это регион с диверсифицированной экономикой, поэтому считаю, что ИТ-специалисты востребованы практически во всех ключевых отраслях. Прежде всего нуждается в высококлассных специалистах нефтехимия и энергетика, которые представляют собой основу нашей экономики. Здесь требуются современные цифровые решения для управления производственными процессами, оптимизации логистики и анализа больших данных. Второй важный сектор — это сельское хозяйство. Внедрение технологий умного фермерства, включая мониторинг полей с помощью дронов и анализ данных о климате и почвах открывает большие перспективы для жителей республики. У нас также активно развивается сектор промышленного производства, где автоматизация, роботизация и внедрение систем управления предприятиями становятся ключевыми направлениями. Не стоит забывать и про медицину и образование, которые в последние годы активно цифровизируются. Здесь мы развиваем телемедицинские сервисы, электронные образовательные платформы и системы обработки больших данных. В конечном результате мы интегрируем «Школу 21» в общую образовательную экосистему региона, обеспечивая доступ к лучшим технологическим и научным ресурсам. Наша задача — создать все условия для того, чтобы жители республики могли не только получать знания, но и находить работу, создавать стартапы и реализовывать свои проекты именно здесь, в Башкортостане, — отметил премьер-министр РБ Андрей Назаров.
Отбор участников состоит из трех этапов: две онлайн-игры, видео о школе и «бассейн».
Это финальный отборочный этап, который длится 26 дней и проходит очно в кампусе «Школы 21». За это время участники погружаются в основы языка программирования C для дальнейшего обучения, а также выполняют индивидуальные и групповые проекты.
Обучение в «Школе 21» проходит по методике «равный равному», когда участники обмениваются знаниями друг с другом, проверяют проекты, дают обратную связь, выполняют индивидуальные и групповые проекты. Так участники получают не только «твердые», но и «мягкие» навыки, которые помогают при трудоустройстве и карьере.
— В Геномном центре Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ сосредоточены лаборатории ведущих вузов республики, где ведутся передовые исследования в различных научных отраслях. Размещение «Школы 21» в этом высокотехнологичном кампусе открывает перед нами широкие возможности для раскрытия потенциала искусственного интеллекта в фундаментальных и прикладных исследованиях в области генетики. Благодарю руководство Республики Башкортостан за активную поддержку нашего проекта. Уверен, что наши совместные усилия принесут значимые результаты и послужат на благо всех жителей республики, — прокомментировал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Общая площадь кампуса составит более 5 000 м², он будет рассчитан на 408 рабочих станций. Как и все кампусы школы он будет работать круглосуточно, что даст возможность участникам самостоятельно выстраивать удобный график обучения.
— Уфа — одна из промышленных столиц России, которая славится развитыми нефтепереработкой, машиностроением и химическим комплексом. Но это территория, богатая не только производственным и природным ресурсом. Это земля героев, творцов и просветителей. Наша задача сегодня — сделать так, чтобы в эпоху цифровизации участники «Школы 21» научились создавать продукты, которые помогут местному бизнесу и производствам развиваться, а также станут востребованы в социальной, образовательной, научной и других сферах. Желаю всем ребятам увлекательного погружения во вселенную цифровых технологий и крепкой мотивации на пути к новой профессии, — подчеркнул директор «Школы 21» Александр Федяков.
Те, кто успешно завершат «бассейн», попадут на основное обучение. Оно длится от 1,5 до 3 лет — участники сами определяют свой темп и график.
Участники проекта могут выбрать одно из направлений разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. Также в «Школе 21» есть пять новых программ, где нужно уметь разбираться в коде, но не на том уровне, какой требуется от разработчиков. Это — кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). В этих программах код выполняет вспомогательную задачу, например помогает автоматизировать процессы, собрать данные и т. п. Для тех, кто уже работает в ИТ-сфере, есть ускоренные курсы, на которых участники точечно прокачивают свои навыки.
«Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера, которая дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким графиком и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах.
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